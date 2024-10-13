Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çocuğa yönelik şiddet ve cinayet olaylarının azalması noktasında herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Balıkesir’de kız evlatlarımıza sahip çıkmak için çalışıyoruz. Evlatlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza hep beraber sahip çıkacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erdek İlçe Gençlik Kolları tarafından kadın ve çocuk cinayetlerine tepki için “Susma Artık Yeter” adlı yürüyüş düzenlendi. Erdek Ali Haydar Sarı Sahil bandında başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşün ardından basın açıklaması düzenlendi. Burada konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadına, çocuğa yönelik şiddet ve cinayet olaylarının azalması noktasında herkese büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Başkan Akın, “Ama sorumluluğun farkında olması gerekenler, gereğini yerine getirmezlerse evlatlarımız ölmeye devam edecek. Onun için bakın asla şu anlama gelmesin. Bu ülkede ilk kez gençler genç yaşta katledilmiyor. Evet, bu ülkede ilk kez kadın cinayetleri işlenmiyor. Bu ülkede ilk kez bırakın çocuklarımızı, bebeklerimize bile kıyan caniler olduğu ortaya çıkmıyor. Ancak tüm bunlar genç yaşta katledilenlerin de, kadın cinayetlerinin de, bebeklerimize bile uzanan kirli ellerin de hiçbir zaman bu kadar büyük artış gösterdiği gerçeğini de bıraktırmıyor“ diye konuştu.

"Umutsuzluğa kapılmayacağız”

“Biz umutsuzluğa kapılmayacağız” diyen Akın, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizler hep birlikte mücadele edeceğiz. Kendi yetkilerimizle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Balıkesir’de kız evlatlarımıza sahip çıkmak için çalışıyoruz. Evlatlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü sizin gözünüzdeki umut ne kadar artarsa aslında ülkemizin de umudu o kadar artıyor. Yaşananları unutmuyoruz ancak yeniden yaşanmaması için çok çabalamamız gerektiğini de biliyoruz. Onun için işte genç kardeşlerim gibi mücadele eden evlatlarımıza, annelere, babalara, gençlere, yaşlılara, yaş almışlara ihtiyacımız var. Unutturmamak için bir olmaya, beraber olmaya ihtiyacımız var. Sadece soruna dikkat çekmek için bir araya gelinmesi değil, aynı zamanda bu yürüyüşün ve açıklamaların da çözüm önerilerini de dikkate alınması gerekiyor."