Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde yeni dönemin ilk Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne 5 yıl boyunca liderlik edecek olan Başkan Ahmet Akın, milletvekilliği döneminden bu yana mücadele verdiği ‘İstiklal Madalyası’nı, meclis üyelerinin de destekleriyle ‘Yiğit Balıkesir’e kazandıracaklarını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından Başkan Ahmet Akın’ın başkanlığında ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan dönemin ilk toplantısı; birlik, beraberlik vurgusu ile yapıldı. Başkan Ahmet Akın, 5 yıl boyunca liderlik edeceği meclisin açılış konuşmasını yaptı.

‘Balıkesir, 31 Mart’ta tarih yazdı’

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Balıkesirliler’in iradesiyle oluşan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Geride bıraktığımız seçimlerde Balıkesir’imizde bir tarih yeniden yazılmıştır. Cumhuriyet Halk Partimiz, 75 yıl sonra hemşehrilerimizin tercihleriyle Balıkesir’imizi yönetmeye başlamıştır. Meclisimizde çoğunluğu bize emanet eden bütün hemşehrilerime şükranlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yeni dönemimize başlarken ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin kahramanı bu gün bu mecliste bulunma olanağını bizlere tanıyan bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz uğruna kendi canını ortaya koyan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve tüm gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Değerli meclis üyelerimize, görevlerinde içtenlikle başarılar diliyorum” diye konuştu.

‘Tarihimize yakışır şekilde yöneteceğiz’

Balıkesir’in geleceği için hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Başkan Ahmet Akın, “Meclisimizde 5 yıl boyunca şehrimizin geleceğini belirleyecek önemli kararları hep birlikte alacağız. Bu da bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. 15 Mayıs’ta, İzmir’in işgali sonrası 16 Mayıs’ta direnişi örgütleyerek Kuvayı Milliye ateşini yakan bir şehrin evlatlarıyız. Balıkesir’imiz tarih boyunca birçok zorluğa göğüs germiş, her daim dimdik ayakta kalmayı başarmış bir şehirdir. Bizler de bu şehrimizi, bu geçmişe yakışır şekilde yöneteceğiz” dedi.

‘Engelleri hep birlikte aşacağız’

Mecliste oluşturacakları; birlik ve beraberlik ortamında Kuvayı Milliye’nin başşehri Balıkesir’e yakışır bir 5 yıl geçirileceğini söyleyen Başkan Ahmet Akın, “Milletvekilliğim döneminde, Balıkesir’e kazandırmak için gerçek anlamda mücadele verdiğim ‘İstiklal Madalyası’ için şimdi bu Meclis çatısı altında omuz omuza tekrar beraber olacağız. Meclisimiz ile birlikte ‘Yiğit Balıkesir’imizin hak ettiği ‘İstiklal Madalyası’nı almak için bugünden itibaren çalışmaya başlıyoruz. Her bir meclis üyemizin sağlayacağı katkı ile Balıkesir’imizi hak ettiği yere ulaştırmak için her sorunun üstesinden hep birlikte ayrımsız bir şekilde geleceğiz ve her engeli hep birlikte aşacağız” dedi.

‘Tek pusulamız adalet’

Toplumun en temel taşı olan adaletin Balıkesir’i yönetirken tek pusulası olacağını ifade eden Başkan Ahmet Akın, “Balıkesir’imizin bize verdiği bu kutsal görevi yerine getirirken belediye hizmetlerimizin herkes için eşit ve tarafsız bir şekilde verilmesine büyük önem göstereceğiz. Herkesin hakkını ve hukukunu koruyarak Balıkesir’i, adaletli bir şehir haline getireceğiz. Balıkesir’imiz için yapacakları çalışmalarda tüm meclis üyesi arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seçimler yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Meclis Birinci Başkan Vekilliği’ne, 59 oyla Bandırma Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Dursun Mirza, İkinci Başkan Vekilliği’ne, 58 oyla Gönen Belediye Başkanı ve CHP Meclis Üyesi İbrahim Palaz seçildi.

Asil Divan Kâtip Üyeliği’ne; CHP Meclis Üyeleri; Aşkıbirce Uzkurt ile Canset Sevim, Yedek Divan Kâtip Üyeliği’ne CHP Meclis Üyeleri; Akın Ertürk ile Faruk Akkoca seçildi.

Encümen Üyeleri: CHP’den; Ferit Gündoğdu, Murat Karakoyun, Kemal Aydemir, Volkan Altınöz, Sevinç Baykan Özden seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu: CHP’den; Oktay Erbalaban, Vedat Erkoyuncu, Zafer Abdi Gökçen, Cavit Cebeci ile AK Parti’den Mehmet Birol Şahin ve Feyzullah Uygur seçildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: CHP’den; Şerafettin Engüdar, Nevin Sayman, Ferit Gündoğdu, Aşkıbirce Uzkurt, Cihan Berk Umay ile AK Parti’den Yasin Sağay ve Adil Kandemir seçildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: CHP’den; Şahin Alagaş, Burhan Ast, Aydın Cihan, Kemal Kaya Öztoprak, Yaşar Sağlam ile AK Parti’den Mustafa Korkmaz ve Nevzat Sayın seçildi.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: CHP’den; Akın Ertürk, Ersin Uras, Ahmet Karagözoğlu, Yaşar Sağlam, Canset Sevim ile AK Parti’den İsmet İlker Avcı ve Eşref Uslu seçildi.

Ulaşım Komisyonu: CHP’den; Doğan Ceylan, Ahmet Uysal, Erman Şanlıer, Cemal Aksoy, Çağdaş Canbay ile AK Parti’den Esat Şık ve Mehmet Doğan seçildi.

Tarife Komisyonu: CHP’den; Fatih Barlin, Emir Arcan, Zühal Hasanoğulları, Samet Yenice, Erol Temel ile AK Parti’den Ahmet Önder ve Eşref Uslu seçildi.

Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu: CHP’den; Burcu Özer, Türkan Akdağ Öztürk, Aslıhan Biçki, Sevinç Baykan Özden, Canset Sevim ile AK Parti’den Meral Cengiz ve Tuncay Salı seçildi.

Turizm ve Tanıtım Komisyonu: CHP’den; Cemal Aksoy, Bürhanettin Ağabeyoğlu, Erdal Can Özkoca, Merih Arslan, Akın Ertürk ile AK Parti’den Ekrem Umutlu ve İlker Avcu seçildi.

Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu: CHP’den; Ali Bozoğlu, Burcu Özer, Merih Arslan, Erdal Can Özkoca, Erman Pazarbaşı ile AK Parti’den Servet Bıyık ve Veysel Said Ertunç seçildi.

Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu: CHP’den; Emir Arcan İsmail Özdemir, Akın Ertürk, Ozan İbrahim Tüm, Ali Bozoğlu ile AK Parti’den İsmail Sayın ve Tuncay Salı seçildi.

Belediye Varlıkları Değerlendirme Komisyonu: CHP’den; Ozan İbrahim Tüm, Doğan Ceylan, Volkan Altınöz, Murat Karakoyun, Kemal Aydemir ile AK Parti’den Muhammed Zahid Bayram ve Abdullah Çolak seçildi.

Kent Estetiği Komisyonu: CHP’den; Kemal Kaya Öztoprak, Ahmet Uysal, Ersin Uras, Zafer Abdi Gökçen, Şahin Alagaş ile AK Parti’den Ahmet Ergit ve Tufan Gürlek seçildi.

Doğal Afet, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu: CHP’den; Nevin Sayman, Cihan Berk Umay, Şerafettin Engüdar, Çağdaş Canbay, Mesut Nail Akın ile AK Parti’den Cüneyt Akkuş ve Muhammed Zahid Bayram seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu da meclis üyelerinin; 29 kabul, 61 ret oyuyla oy çokluğuyla reddedildi.