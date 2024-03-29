Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de gençlerin hayatına değer katacaklarını dile getirerek, “Nitelikli ve kaliteli mekanlardan oluşan gençlik merkezi sayımızı 15’den 50’ye çıkarıyoruz. 6 olan YKS kurs sayımızı 15’e çıkararak genç kardeşlerimizi başarıya daha da yaklaştıracağız” dedi.

Bursa’da eğitime ve gençlere yönelik çalışmaları her zaman ön planda tutan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehri geleceğe taşıyacak çalışmaları yeni dönemde de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin geleceği olan gençlere yönelik birçok projesini açıklayan Başkan Alinur Aktaş, genç ve kadın girişimcilere 100 bin TL hibe desteği sağlayacaklarını, Bursa Kariyer ve İstihdam Ofisi (BİKO) marifetiyle gençlere iş garantili staj imkânı sunacaklarını, senede 2 kez seyahat desteği vereceklerini, 16 bin öğrenciyi burs imkanından yararlandıracaklarını, başarılı genç sporculara da kriter gözetmeksizin burs vereceklerini hatırlattı.

Gençlik merkezleri sayısı artıyor

Gençlere yönelik müjdelerinin bunlarla da sınırlı olmadığını belirten Başkan Alinur Aktaş, özellikle üniversiteli gençlerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışabilmeleri amacıyla şehrin farklı noktalarına gençlik merkezleri kazandırdıklarını dile getirdi. Sınav dönemlerinde 24 saat kesintisiz hizmet vermesi, ücretsiz internet, çay, kahve ve çorba ikramlarıyla üniversitelilerin merkezleri yoğun olarak kullandığını söyleyen Başkan Aktaş, “Türkiye’nin geleceği, bugünün gençleri elinde şekillenecek. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlere yapılan her hizmetin aynı zamanda ülkenin geleceğine yapıldığını biliyoruz. Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri, ücretsiz internet imkanları sağlıyoruz, yeni kütüphaneler açıyoruz. Deniz kampları, izcilik ve doğa kampları, atölye çalışmaları, şenlikler, festivaller, konserlerle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Gençlerimizin daha konforlu ve aynı zamanda güvenli ortamlarda zaman geçirmesi, ders çalışabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kütüphanesinden kafeteryasına, ders çalışma ve e-spor alanlarına kadar ücretsiz internet, psikolog ve diyetisyen imkanları da dahil olmak üzere nitelikli ve kaliteli mekanlardan oluşan gençlik merkezi sayımızı 15’den 50’ye çıkarıyoruz. Üniversitelerin bulunduğu alanlardaki gençlik merkezleri içerisinde öğrencilerin çamaşırlarını yıkatabilecekleri ‘Çamaşır Cafe’ler de oluşturacağız. Ayrıca şehirdeki ücretsiz wifi alanlarımızın sayısını ve kapsama alanlarını genişleterek, gençlerimiz için kesintisiz ve ücretsiz interneti yaygınlaştırıyoruz” diye konuştu.

YKS kurs merkezleri 15’e çıkıyor

Bursa’da BUSMEK aracılığıyla yaşam boyu eğitim anlayışıyla vatandaşların sanat ve mesleki eğitim ihtiyacına çözüm olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Aktaş, BUSMEK ile üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz YKS hazırlık kursları da düzenlediklerini hatırlattı. Bugüne kadar binlerce genci YKS kurslarıyla üniversiteye hazırladıklarını anlatan Başkan Alinur Aktaş, “6 kurs merkezimiz oldukça ilgi gördü. Kurslarımızda bütün eğitim materyallerini karşılıyoruz. BUSMEK Hazırlık Kurslarında yüzde 80’lere varan başarı oranı elde edildi. Sınav müfredatını dikkate alarak destek sağlıyoruz. Öğrencilerimizi uzman kadromuz, ücretsiz YKS destek kitaplarımız, eğitime uygun donanımlı sosyal şartlarımız ve rehberlik servisimizle üniversiteye hazırlıyoruz. Deneme sınavlarıyla öğrencilerimizi takip ediyoruz. Psikolojik olarak desteklemeye gayret ediyoruz. Gençler bizim her şeyimiz. Ülkemizin, şehrimizin geleceği. Onları burslarla, farklı imkanlarla buluşturmak adına da altyapımız var. Önümüzdeki dönemde YKS kurs sayımızı 15’e çıkararak şehrimizde üniversiteye hazırlanan genç kardeşlerimizi başarıya daha da yaklaştıracağız. Ayrıca gençlerin eğitimlerinde kendilerini geliştirmeleri için pratik deneyimlerini artıracakları, inovasyon temelli kariyer hazırlığı yapacakları, sosyal bağlar ve işbirliği gibi alanlarda gelişmelerini sağlayacak ‘Genç Ofis’i oluşturuyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin hayatına değer katalım istiyoruz” dedi.