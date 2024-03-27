Mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayınına katıldı. Başkan Aktaş katıldığı canlı yayında mal varlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Aktaş yaptığı açıklamada kendisine ait 2 evinin olduğunu, birinin Nilüfer'de 4 milyon 350 bin TL değerinde, diğer evin ise oğlunun oturduğu ve 2023 yılında alınan evin 2 milyon TL değerinde olduğunu söyledi.

Başkan Aktaş aynı zamanda oğlunun ortağıyla işlettiği firmanın da yüzde 50 hissedarı olduğunu açıkladı. 2017 senesinde İnegöl Belediye Başkanı olduğu zamanlarda ortak olduğu firmanın değeri ise 26 milyon TL olduğunu aktardı.

Aktaş son olarak eşinin 950 bin TL değerinde aracı olduğunu, bankada 150-200 bin TL arasında nakit parasının bulunduğunu ve 150 bin TL değerinde de ziynet eşyasına sahip olduğunu açıkladı.