Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitime verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Her hafta farklı bir eğitim kurumunu ziyaret ederek öğrencilerle buluşan Başkan Aktaş, son durağı olarak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni seçti. Okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Aktaş, gençlerle hayata dair tecrübelerini anlattı.

Hayallerine ve hedeflerine sadık kalanların başarıya ulaşabileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Bugün artık milyonlarca üniversite mezunu bulunuyor. Gençleri nasıl bir gelecek bekliyor? Bu konuda kafanızda birçok soru olabilir. Özellikle lise son sınıfa yaklaşan veya üniversiteye başlayacak olan arkadaşlar, bu kaygıyı daha fazla hissedebilirler. Ben de 35-36 yıl önce liseyi bitirdim ve aynı kaygıları yaşadım. Ancak şüphesiz ki, işiniz olacak. Önemli olan, bu yolda ne gibi çaba harcadığınızdır. Sizin çabanız bu süreçte çok önemli" dedi.

Ayrıca Başkan Aktaş, "Bu dünya büyük bir pasta gibidir. Güçlülerin haklı olduğu bir dünyada gençlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Hızlı ilerlemeli, eylemler gerçekleştirmelisiniz. Daha çalışkan, daha üretken ve daha vizyon sahibi olmalısınız. Gelecekte iş dünyasının bir parçası olacaksınız. Düşünün ki, büyük düşünmek ve hedefler koymak, geleceğinizi daha aydınlık hale getirecek ve daha şanslı olmanızı sağlayacaktır. Ülkemizin her mesleğe ihtiyacı vardır. Kendinize yeni hayaller ve hedefler belirlemelisiniz. Bir kişinin hayali ve hedefi varsa, onları gerçekleştirebilir. Ancak bu hayaller yoksa başarısız olursunuz. Belediyeden size sunulan imkanlardan faydalanabilirsiniz. Gençlik hizmetleri ve burs olanakları mevcuttur. Konferanslar, seminerler gibi etkinliklere katılmanızı öneririm. Küflenmeden bu fırsatlardan yararlanın. 'Hayat Bursa’da gençlere güzel' sloganıyla başlattığımız gençlik kulübümüzde birçok avantaj sizi bekliyor. Hepinize teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun, başarılarınız hiç eksik olmasın" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş'ın ziyaretine Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Pınarlı da katıldı. Ziyaret anısına Başkan Aktaş'a çiçek takdim edildi.