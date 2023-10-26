Olay, gece saat 02.00 sularında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, Kayapa istikametinden merkeze doğru ilerleyen 16 BDR 644 plakalı bir tırın sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek yolun kenarındaki kanalizasyon borularına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın taşıdığı kereste yüklü yük, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu ve tır yan yattı. Tırın sürücüsü kazadan hemen sonra aracı terk edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına aldı. Tırın kaldırılması için çekici çağrılırken, polis olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.