Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ulaşımı son çalışmalarla güç kazanan Kaynarca’da sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

“30 iş makinası 35 kişilik ekiple ilçe ulaşımına güç katıyoruz”

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ulaşımına güç katılan Kaynarca’da yoğun mesaiyle devam eden asfalt inceleyerek, çalışmaları bizzat takip etti.

13 KİLOMETRE, 20 TON ASFALT, 6 FARKLI BÖLGE

Bölgede çalışmaları yetinde yöneten Alemdar, kısa bir süre önce başlayan asfalt seferberliği kapsamında ilçenin merkez ulaşımında kilit güzergâh olan Şehit Fahrettin Azak Caddesi, Kertil, Müezzinler, 19018. Sokak, Kuyu Sokak ve Aziz Duran Caddesi’nde 13 kilometrelik hattın 20 bin ton asfaltla sil baştan yenilendiğini açıkladı.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Müezzinler Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Alemdar, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Alemdar’a, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammed Ali Pulat, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurcan Yüksel Akkurt ve mahalle muhtarlarının eşlik etti.

“EKİPLERİMİZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, “Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. İnşallah bu yıl içinde Kaynarca’daki asfalt sorunlarının büyük kısmını çözüme kavuşturmuş olacağız. Kaynarca’da 30 iş makinesi ve 35 kişilik güçlü bir ekip ile 15 gündür aralıksız sürdürülüyor. Özellikle ilçelerimizde en acil olan bölgelerden başlayarak kademeli olarak çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bu anlamda her ilçemize eşit ve adil bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla Kaynarca yepyeni bir ulaşım alt yapısına kavuşacak.