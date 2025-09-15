Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İsrail’e karşı ekonomik baskının da devreye alınması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “İslam dünyası, Allah’ın izniyle İsrail’in bu yayılmacı hedeflerini boşa çıkaracak güç ve kararlılığa sahiptir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirveleri düzenledik. Bu zirvelerde İsrail'in artan saldırganlığının durdurulması gereken bir tehdit olduğunu dünyaya ilettik. İsrail, Filistin'den sonra Lübnan'a, Yemen'e ve İran'a saldırdı. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastlar düzenledi.

"Türkiye, Katar'ın Her Daim Yanında"

İsrail şimdi de Katar'a saldırdı. Son saldırı, İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirvemizi Doha'da gerçekleştirmemizi bu bakımdan anlamlı buluyorum. Türkiye olarak Katar'ın her daim yanında olduğumuzu tekraren vurguluyorum.

Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan soykırımı sürdürürken, diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphesiz bir gerçektir. BM şartını açıkça ihlal eden, uluslararası hukuka meydan okuyan bu zihniyet, işlediği suçların cezasız kalmasıyla halen ayakta kalabilmektedir.

"İsrail, Destekçileri İçin De Maliyet Oluşturmaya Başladı"

Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin "Büyük İsrail" hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir.

Netanyahu katliam şebekesinin kontrolü kaybetmesi artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladı. Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerini açıklamaları da olumlu bir adımdır. Bu adımlar İsrail'e yönelik somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır.

"İsrail Ekonomik Olarak Da Sıkıştırılmalı"

İsrail'in güçlü bir tepkiyle karşı karşıya kalmadan kısa vadede durmayacağını biliyoruz. Bunu engelleyecek imkanlarımızın olduğunun farkındayız. Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum."

Katar Emiri: Bu Sadece Korkakça Bir Saldırı

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani de İsrail’in Katar’a düzenlediği hava saldırısını “hem egemenliğe açık ihlal hem de korkakça bir saldırganlık” sözleriyle kınadı.

Al Thani, “Netanyahu, Arap bölgesinin İsrail’in etki alanına dönüşmesini hayal ediyor. Bu tehlikeli bir yanılsamadır. İsrail, Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek ve nüfusunu yerinden etmek için çalışıyor.” dedi.

Sisi: Filistin Devletini Tanıyın

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ise “Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmaya yönelik her türlü öneriyi tamamen reddediyoruz. Filistin devletini tanımayan ülkeleri bunu derhal yapmaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı. Sisi ayrıca, “İsrail’in kibri, bölgesel güvenliği tehdit ediyor. Katar’a yönelik hain saldırıya karşı Mısır’ın tam dayanışması tamdır.” şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı: Eşi Görülmemiş İnsanlık Durumu

Irak Başbakanı, “Katar’a yönelik saldırıyı kınayan birleşik bir Arap ve İslam tutumu sergilenmelidir. Gazze ve Batı Şeria’da yaşananlar artık sadece bir hukuk ihlali değil, eşi görülmemiş bir insanlık dramıdır.” sözleriyle ortak duruş çağrısı yaptı.

"İsrail Coğrafyayı Yeniden Şekillendirmeye Çalışıyor"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de “Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistin topraklarında İsrail yerleşim yerlerini genişletme planlarını kınıyoruz. İsrail rejimi, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını engellemek için umutsuzca Filistin coğrafyasını yeniden şekillendirmeye çalışıyor.” sözleriyle zirvede hitap etti.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Katar’daki zirvede yaptığı konuşmada, “Aşırı İsrail hükümetine karşı harekete geçeceğiz. Bugünkü zirvenin, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve ortak güvenlik ile çıkarlarımızın korunması için bu tehlikeye karşı pratik kararlar alması kaçınılmazdır. Tepkimiz açık, kararlı ve caydırıcı olmalıdır.” dedi.