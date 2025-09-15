Ayrıca yetişkinlere yönelik müzik ve halk dansları toplulukları ile çocuklara yönelik müzik, sokak dansları ve müzikal tiyatro toplulukları yeni üyelerle büyümeye devam ediyor.

Ataşehir Belediyesi’nin sanata verdiği önem çerçevesinde hazırlanan ve uzman eğitmenler tarafından farklı branşlarda ücretsiz olarak sunulan sanat eğitimleri, yeni dönemde de tüm hızıyla devam ediyor. Yetişkinlere ve çocuklara; kendilerini ifade etme, sanatsal yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı sunan sanat eğitimleri, Ataşehirlilerin sanata ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlıyor. Yetişkinler için hazırlanan Türk Sanat Müziği, MSKM Halk Müziği ve Anadolu Halk Müziği topluluklarıyla ’Profesyonel Adımlar’ Halk Oyunları Topluluğu ve çocuklar için hazırlanan Müzikal Tiyatro Topluluğu, Sokak Dansları Topluluğu ve Çocuk Korosu yeni üyeler arıyor. Ataşehirlilerin sanat eğitimine daha kolay erişim sağlamaları amacıyla Ataşehir Belediyesi tarafından yürütülen ’Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz’ projesi kapsamında Kış Sanat Eğitimleri için de kayıtlar başlıyor. Ayrıca, Kültür-sanat hizmetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projelerini sürdüren Ataşehir Belediyesi, yetişkin halk danslarına yönelik ’Profesyonel Adımlar’ ve çocuklara yönelik ’Müzikal Tiyatro Topluluğu’ projelerini de hayata geçirdi.

Sanat Müziği ve Halk Müziği Toplulukları yeni katılımlarla birlikte büyüyor

Ataşehir Belediyesi’nin sanat müziği ve halk müziği dallarında yetişkinlere yönelik kurduğu 3 farklı topluluk, her yıl yeni üyelerin katılımıyla gelişerek büyüyor. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi’nin Türk Sanat Müziği, MSKM Halk Müziği ve Anadolu Halk Müziği toplulukları yeni dönem çalışmalarına ekim ayında başlayacak. Müzik toplulukları sayesinde müzik zevklerini, bilgilerini ve repertuvarlarını geliştirecek katılımcılar, aynı zamanda yeni dostluklar da kuracak. Bünyelerine bu yıl da sanat müziği ve halk müziğine gönül veren yeni üyeler katmayı amaçlayan müzik toplulukları, bu müzik ailesinin parçası olmak isteyen Ataşehirli yeni sesleri bekliyor. Türk Sanat Müziği Korosu’na 15 Eylül-7 Ekim, MSKM Halk Müziği Topluluğu’na 16 Eylül-5 Ekim ve Anadolu Halk Müziği Topluluğu’na 22-30 Eylül tarihleri arasında başvuruda bulunulabilecek.

Sahne disiplini ve profesyonel yaklaşımı buluşturmak amacıyla ’Profesyonel Adımlar’ atılıyor

Ataşehir Belediyesi, kültürel mirasımız olan halk oyunlarını sahne disiplini ve profesyonel yaklaşımla buluşturmak amacıyla ’Profesyonel Adımlar’ projesini hayata geçiriyor. Bu projeyle kursiyerler yalnızca dans etmeyecek, aynı zamanda Anadolu’nun ritmini sahneye taşıyarak kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktaracak. Proje sayesinde, katılımcılar hem profesyonel bir sahne deneyimi yaşayacak hem de yeteneklerini sergilemek ve geliştirmek için fırsat yakalayacaklar. 18 yaş ve üzeri Ataşehirlilerin katılabileceği ’Profesyonel Adımlar’ projesine başvurular, 15-26 Eylül tarihleri arasında yapılırken, seçme sınavı 28 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Sokak Dansları Topluluğu çocuklarla buluşuyor

Çocuklara, dansın özgür ruhunu keşfetme fırsatı sunan Sokak Dansları Topluluğu’na 8-16 yaş arasındaki Ataşehirliler katılabilecek. Hip hop, breakdance, house ve freestyle dans kültürünü çocuklarla buluşturan proje; onların fiziksel ve sanatsal gelişimlerini desteklerken aynı zamanda özgüven ve dayanışma ruhunu geliştirmeyi hedefliyor. Seçmeler esnasında katılımcılardan, gösterilen koreografiyi uygulamaları, müzik eşliğinde doğaçlama dans etmeleri ve isterlerse özel yeteneklerini sergilemeleri talep edilecek. Başvurular, 18-25 Eylül tarihleri arasında yapılırken, dersler ise 2 Ekim’de başlayacak.

Çocuk Korosu hem teorik hem de işitsel gelişimlere katkı sağlayacak

Sanata duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan Çocuk Korosu, çocuklara profesyonel sahne deneyimi kazandırarak müzik yoluyla kendilerini ifade etmelerine imkân tanırken, aynı zamanda onlara kolektif çalışma disiplini ve estetik bir müzik anlayışı kazandırmayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası festivallerde sahne alma fırsatı sunan, kapsamlı müzik eğitimiyle çocukların hem teorik hem de işitsel gelişimlerine katkı sağlayan koro, 7-12 yaş arası Ataşehirli tüm çocukları seçmelere davet ediyor. Seçmeler için başvurular; 17-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilirken, 26-27 Eylül’de yapılacak seçmelerde adayların müzikal ve işitsel yetenekleri değerlendirilecek. Dersler ise 3 Ekim’de başlayacak.

Kış Sanat Eğitimleri 20 farklı branşta uzman eğitimciler tarafından verilecek

Her yıl binlerce kişinin faydalandığı, farklı yaş gruplarına hitap eden Kış Sanat Eğitimleri kapsamında, bu yıl da 20 farklı branşta ücretsiz sanat eğitimi Ataşehirlilerle buluşacak. Resim, sulu boya, gitar, bağlama, perküsyon, djembe, bongo, bendir, cajon, darbuka, keman, piyano, halk oyunları, bale, drama, tiyatro, dans, oryantal roman, capoeira ve hip-hop branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde dersler gerçekleştirilecek. 2025-2026 dönemi Kış Sanat Eğitimleri için kayıtlar, 22 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren online olarak alınacak. Eğitimler ise 7 Ekim tarihinde Ataşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerinde başlayacak.

Müzikal Tiyatro Topluluğu yeni yetenekleri keşfetmeyi bekliyor

Ataşehir Belediyesi, çocukların sanatın büyülü dünyasında kendilerini keşfetmelerini desteklemek amacıyla Müzikal Tiyatro Topluluğunu da hayata geçiriyor. Tiyatro, müzik ve dansın bir araya geldiği Müzikal Tiyatro Topluluğu sayesinde, çocuklar; kendi duygu ve düşüncelerini ifade etme becerilerini güçlendirecek, müzikal yeteneklerini keşfedecek ve şarkı söyleyerek, rol yaparak ve dans ederek sahnede olmanın heyecanını yaşayacaklar. 9-14 yaş arası Ataşehirli çocukların katılabildiği Müzikal Tiyatro Topluluğu’na kayıt başvuruları 19-25 Eylül tarihleri arasında yapılırken, seçmeler 29 Eylül’de gerçekleştirilecek ve dersler ise 6 Ekim’de başlayacak.

Kayıt ve seçmeler için başvurular, her etkinliğin kendi başvuru tarihleri arasında internet adresi üzerinden ya da Ataşehir Belediyesi’ne bağlı İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ile Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi’nden yapılabilecek.