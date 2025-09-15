Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) tarafından yayımlanan Eylül 2025 raporuna göre, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 37 bin 173 TL, yoksulluk sınırı ise 90 bin 279 TL olarak hesaplandı.

Tek başına yaşayan memur için aylık maliyet 58 bin TL

Araştırmada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcamasının 37 bin 173 TL olduğu belirtildi. Yalnız yaşayan bir kamu emekçisinin yaşam maliyeti ise 58 bin 335 TL olarak kaydedildi.

Yoksulluk sınırı 90 bin TL’nin üzerine çıktı

Konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve giyim gibi temel ihtiyaçlarla birlikte yapılan toplam harcamaların yoksulluk sınırını 90 bin 279 TL’ye taşıdığı ifade edildi.

Asgari ücret açlık sınırının yüzde 68 altında kaldı

2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının yüzde 68,17 altında kaldığı bildirildi.

Yaşam maliyetinde yüzde 81 artış

BES-AR’ın açıklamasına göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla açlık sınırı yüzde 36,32, yoksulluk sınırı yüzde 22,58 oranında artarken; genel yaşam maliyetinde ise yüzde 81,62’lik yükseliş gerçekleşti.

Günlük beslenme maliyeti günlük 1.239 lira oldu

Bültende, "Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.239 lirayı geçti, 2025 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor" denildi.