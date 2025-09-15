

Maç sonrası açıklamada bulunan Kafkasspor Teknik Direktörü Hasan Uğur Kardal, “Ligin 2. Haftasında deplasmanda karşılaştığımız Edirnespor, son gün transfer tahtasını açarak birçok oyuncu kadrosuna katacağını ve bize karşı ilk maçtan farklı bir reaksiyon vereceklerini biliyorduk. Oyun başlangıcında talihsiz goller yiyerek rakibe ekstra güç verdik. Bunun akabinde reaksiyon gösterip ilk yarı gol bulmamız çok değerliydi. İkinci yarıda hem tempo olarak hem de oyuncu kalitemizle çok fazla pozisyon üretmeye başladık ve akabinde goller bulduk. Bizim için çok değerli bir geri dönüş oldu. Son 10 dakika 10 kişi oynayan ve iki kişilik mücadele eden tüm futbolcularımı kutluyorum. Önümüzdeki haftalarda mücadelemiz en güçlü şekilde devam edecektir” dedi.

Kaynak: BÜLTEN