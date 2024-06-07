Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçeye yeni yatırım ve projeler kazandırmak için Ankara’ya üst düzey ziyaretlerde bulundu. Meclis’ten Bakanlıklara, Genel Müdürlükler’den Başkanlıklara kadar adeta mekik dokuyan Tombaş, önemli görüşmelere imza attı. Başkan Ali Tombaş, “İmar Hakkı Transferi Kanun Teklifi’nden kentsel dönüşüme, eğitimden sağlığa, gençlik spordan istihdama kadar pek çok farklı alanda yeni yatırımlar kazandırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçeye yeni yatırım ve projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İlçe Başkanı Ayhan Üşdi ve Belediye Başkan Yardımcıları’yla Ankara’ya çıkarma yapan Başkan Ali Tombaş, önemli görüşmelere imza attı.

Dolu dolu Ankara mesaisi

Başkan Ali Tombaş’ın 2 günlük Ankara ziyareti dolu dolu geçti. Sabah erken saatlerde başlayan görüşme trafiği akşam geç saatlere kadar sürdü. Sultanbeyli’ye söz verdiği yatırım ve projeleri hayata geçirmek için gece-gündüz demeden çalışan Tombaş, önemli görüşmelere imza attı. Başkan Ali Tombaş’ın Ankara mesaisinin ilk durağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile bir araya gelen Tombaş, hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projelerine ilişkin önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İmar hakkı transferi kanun teklifi görüşüldü

Başkan Ali Tombaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a makamında ziyarette bulundu. Oldukça verimli geçen görüşmede Sultanbeyli’ye yönelik çalışmalar ele alındı. Akabinde TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ile bir araya gelen Başkan Ali Tombaş, Sultanbeyli halkını yakından ilgilendiren İmar Hakkı Transferi Kanun Teklifi hakkında görüştü.

Tombaş: “Yeni spor yatırımları kazandıracağız”

Başkan Ali Tombaş bir diğer önemli durağı da Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelen Başkan Ali Tombaş, önemli görüşmelere imza attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Ali Tombaş, yeni spor yatırımlarının müjdesini verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’e ziyaret

Ankara ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi’ni de ziyaret eden Tombaş, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’i ziyaret etti. Akabinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na giden Tombaş, Bakan Yardımcıları Yavuz Selim Kıran ve Zafer Tarıkdaroğlu’na ziyarette bulundu. Başkan Ali Tombaş daha sonra, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider’i makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Ali Tombaş, Ankara’da gerçekleştirdiği yoğun mesai kapsamında; Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan’ı da ziyaret etti.