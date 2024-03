Gençlere arka arkaya müjdelerini açıklayan Başkan Aktaş, “Gençlerimizin projelerine 100 bin TL destek veriyoruz. İçerisine 5 bin TL yükleyeceğimiz ‘Genç Kart’la gençlerimiz istediği kültür sanat faaliyetlerinden yararlanacak. Evlenecek gençlere düğün salonu imkânı sağlayacağız. Kendi işini kurma aşamasında olanlar için ‘Genç ofisler’ kuracağız. 16 bin öğrenciye burs vereceğiz. Öğrencilerimize yılda 2 kez seyahat desteği sağlıyoruz” dedi.

‘Hayat Bursa’daki Gençlere Güzel’ mottosuyla üniversite öğrenci şenliklerinden şehir içi ve şehir dışı gezilerine, gençlik kamplarından gençlik buluşmalarına kadar birçok program düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri ve spor salonlarına varana kadar her alanda gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu sene 6’ncısı düzenlenen ‘Başkan Kahvaltıda Öğrenci Toplulukları ile Buluşuyor’ toplantısına, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci toplulukları üyesi bin 500’e yakın genç katıldı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda keyifli bir atmosferde gerçekleşen programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da katıldı.

“İsteklerinizi hep yerine getirmeye çalıştık”

Bursa büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her sene olduğu gibi bu senede Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bursa’da farklı ülkelerden ve farklı şehirlerden gelerek okuyan gençlerin olduğunu belirten Başkan Aktaş, her öğrencinin çok kıymetli ve değerli olduğunu ifade etti. Öğrencileri çok iyi anlayabildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Ben de üniversite öğrencisiyle kafamda bir sürü soru ve hayaller vardı. Allah’a şükürler olsun hepsini gerçekleştirdim. Sizin durumunuzla ilgili empati yapabiliyorum. Hem üniversite sıralarından geçmiş bir ağabeyiniz olarak hem de çocuğu üniversite okuyan biri olarak anlıyorum. Bir genç iyi bir üniversitede okumak ister. Güvenli, huzurlu ve ulaşabilen bir şehir ister. Sosyal imkânlar ister. Yıllarını o şehirde dolu dolu geçirmek ister. Buz bunları sizlere sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İsteklerinizi hep yerine getirmeye çalıştık. Bu sıralar birileri atıp tutuyor. ‘Gençlik merkezleri, anaokulları yapacağız’ diyorlar. 20 senede kaç tane gençlik merkezi yaptınız? Biz 32 tane ana kucağı yapmışız, 4 bin yavrumuz burada eğitim görüyor. Üniversite içerisinde devam eden iki tane inşaatımız var. Spor merkezi 10 güne kadar bitiyor. Ama üniversitemize düşen bazı görevler var. Dönem bitmeden onu sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. İkincisi gençlik merkezinin inşaatı yüzde 60’a ulaştı. Onu da Eylül ayına hazırlıyoruz. Üniversite dışında bir gençlik merkezimiz var. Sınav zamanları uyumayan kütüphane gibi kullanılıyor” dedi.

“Şehir trafiğini rahatlatacağız”

Bursa Teknik Üniversitesi’nin de şehrin doğusunda olduğunu hatırlatarak yıldırım ilçesine kültür merkezi kazandıracaklarını açıklayan Başkan Aktaş, “Bursa olarak gerçekten öğrenci dostu şehir sıfatını hak ediyoruz. Türkiye’de 5 büyük şehir arasında ulaşım, su ve ekmek uygulaması Bursa’da. 200 liralık kart aldığınızda aylık 160 biniş yapıyorsunuz. Ben göreve geldiğimde 115 liraydı bu kart. Asgari ücret 1400 liraydı, şimdi 17 bin lira. 12 kat arttı. Akaryakıt 10 kat, elektrik 8 kat arttı. Ona rağmen bizim ulaşım fiyatımız iki kat bile artmadı. Elbette yeterli değil. 9 kilometrelik T2 hattını tamamladık. 10 kilometrelik Emek-Şehir Hastanesi, Üniversite-Görükle-Kurtuluş hattımız devam ediyor. Özellikle üniversiteden sonraki hat öğrencilerimizi ilgilendiriyor. Önümüzdeki yılsonuna doğru onu bitirmiş olacağız. Yeni dönemde şehrin kuzeyinden güneyine Demirtaş-Çalı arasında bir hat başlatıyoruz. Yeni dönemde 500 tane elektrikli otobüslerimiz olacak. Yeni otoparklarla da şehir trafiğini rahatlatacağız” diye konuştu.

"Genç girişimcilere 100 bin TL hibe"

Bursa’nın çok hızlı büyüdüğünü, yeşil kimliğini şehre tekrar kazandırmak için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Başkan Aktaş, şehrin içerisinde yeşil-mavi koridor oluşturacaklarını ifade etti. Şehre yeni yeşil alanlar, sosyal ve spor tesisleri kazandıracaklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Gençlerin istifade ettiği 15 tane gençlik merkezimiz var. Sayısını 50’ye çıkarıyoruz inşallah. Orhaneli Göynükbelen’de gençlik kampı alanını yakında açıyoruz. Bahardan itibaren gençleri orada ağırlayacağız. Gençlere yönelik birçok faaliyetler, festivaller düzenledik. Bunlara yenileri de ekleyeceğiz. Yeni dönemde gençlerimizden ve kadınlarımızdan onaylanmış projelerine 100 bin TL’lik destek veriyoruz. Gençlerimizin istifade etmesi için 5 yeni Burfaş Kafe daha yapacağız. 18 yaşını giren ve Bursa’da ikamet eden gençlere ‘Genç Kart’ vereceğiz. Karta 5 bin lira yüklüyoruz. Bununla isteyen sinemaya, isteyen tiyatroya gider. Kartı alan gençlerimiz kültür sanat faaliyetlerinden ücretsiz yararlanacak. Evlenecek gençlere düğün salonu imkânı sağlayacağız. Düğün salonu istemeyenlere onun bedeli kadar beyaz eşya veya mobilya yardımı yapacağız. Şehir dışında eğitim gören Bursalı üniversite öğrencilerimize yılda 2 kez seyahat desteği sağlıyoruz. İlk etapta ofis ve işyeri imkânına sahip olamayan gençlerimiz için alanlarında kendini geliştirmek isteyen, kendi işini kurma aşamasında olanlar, Teknofest ve benzeri yerlere hazırlanan için ‘Genç ofisler’ oluşturup çalışma yapma imkânı sağlayacağız. Sporda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden genç sporcularımıza kriter gözetmeksizin burs vereceğiz. Burskoop marifetiyle 10 bin öğrenciye verdiğimiz burs sayısını 16 bine çıkartıyoruz. 6 olan YKS kurs merkezi sayını 15’e çıkartacağız. Daha büyük hayallerinizin, isteklerinizin olduğunu biliyorum. Mutlaka kendini geliştirin. Gelecek çok daha güzel olacak. Bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. Kendinize, ülkenize, büyüklerinize güvenin. Kahvaltımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizler gençleri çok önemsiyoruz”

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, gençlerle güzel bir ortamda buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bursa’nın ‘Genç Dostu’ Büyükşehir Belediye Başkanına sahip olduğu için şanlı olduğunu söyleyen Varank, şehri ilgilendiren her bir projenin aslında gençleri de ilgilendirdiğini ifade etti. Bursa’nın, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi olduğunu anlatan Varank, “Tarihi, kültürü, sosyal imkânlarıyla farklı ve müstesna bir şehir. Bu şehre hizmet edebilmek herkesin harcı değil. Bu şehirde gençlere hizmet etmek istiyorsanız dert sahibi olmanız gerekiyor. Alinur Aktaş Başkanımız Türkiye’ye örnek olacak şekilde çalışmalarını ortaya koyuyor. Gençlerle çok güzel bir bağ kurmuş. Açıklanan projeler çok değerli ama YKS kurslarında üniversite öğrencilerini istihdam edebilirsin. Kütüphanelerimizi ve gençlik merkezlerimizi 24 saat kullanıma açık tutmalıyız. Bizler gençleri çok önemsiyoruz. Türkiye Yüzyılı inşa edeceksek bunu gençlerin yapacağını biliyoruz. Bizler sadece onların önünü açıyoruz. Kaan gibi projelerde çalışan mühendislerin yaş ortalaması 30’un altında. Gençlerle yol yürümek için elimizden gelen ne var yapmak istiyoruz. Girişimcilik önemli. Önce kendi işinizin patronu olmaya çalışın. Bunları gençken yapabilirsiniz. Alinur Aktaş Başkanımızın 100 bin TL hibe destek projesini önemsiyorum” dedi.

Üç üniversitede eğitim gören öğrenciler adına söz alan Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Topluluğu Birliği Başkanı Muhammet Yiğit Kulak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a burs desteği, su faturalarındaki indirim, üniversitelerdeki çorba çeşmeleri ve otobüs desteği gibi birçok talebi karşıladığı için teşekkür etti. Uludağ Üniversite öğrencilerinin uzun süredir hayali olan gençlik merkezi için de ayrıca teşekkür eden Kulak, Başkan Alinur Aktaş’ın öğrencilerle birebir temas kurmasının da kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Ayrıca buluşma kapsamında ‘Kahoot Bilgi Yarışması’ da düzenlendi. Öğrencilerin online katılım sağlayarak mücadele ettiği yarışmada, birinciye iki kişilik Doğu Ekspresi bileti, ikinciye laptop, üçüncüye elektrikli scooter, dördüncüye bisiklet, beşinciye kablosuz kulaklık, ilk 10’a girenlere de powerbank hediye edildi. Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini, Başkan Aktaş ve Milletvekili Varank verdi. Uludağ Üniversitesi birlik temsilcileri de günün anısına Başkan Aktaş ve Milletvekili Varank’a tablo hediye etti.

