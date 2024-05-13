İnegöl Esentepe mahallesinde bulunan bir sitede yangın çıktı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Esentepe mahallesi Bağlar caddesinde bulunan bir sitenin 1. Katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyüdü. Olay yerine İtfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler evde mahsur kalan 2 kişiyi kurtarırken, söndürme çalışmalarını da başlattılar. Dumandan zehirlenen iki kişi Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının nedeni araştırılıyor.

Muhabir: İBRAHİM USLU