TRT Çocuk lisanslı ‘Z Takımı’ adlı müzikal tiyatro gösteri Başiskeleli çocuklarla buluştu.

Başiskele Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında, TRT Çocuk Müzikal Tiyatro Oyunu Z Takımı’nı çocuklar ile buluşturdu. Çocuklar ve ebeveynleri eğlenceli vakitler geçirdi. Geçen Cumartesi akşamı Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Anne ve babalarıyla birlikte salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar, hem Z Takımı karakteriyle eğlendiler hem de çevre bilinci ve doğa sevgisi konusunda önemli bilgiler öğrendi.

Çocuklar, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ekibine teşekkür etti.