Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Yapacak çok işimiz var. Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir tutacak ve halkımıza en iyi hizmeti üretmenin çabasında olacağız” dedi.

Kurulduğundan bu yana ilk defa CHP’li bir yönetimin iş başına geldiği Osmangazi ilçesinin, birçok il belediyesinden büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, çevre kirliliğinden altyapı çalışmalarına kadar tüm belediye hizmetlerinde hizmet çıtasını yükseltme azminde olduklarını söyledi.

Bursa medyasının gücünü çok iyi bildiğini ve önümüzdeki dönemde basınla iş birliği içinde çalışacağını da ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Belediye hizmetlerimizi sürdürürken bizlere ayna tutacak en önemli unsurların başında basın geliyor. Bu nedenle, sizlerden biri olan ve uzun yıllar basın sektöründe görev yapan Mutlu Esendemir arkadaşımız, önümüzdeki dönem Osmangazi Belediyesi Başkan yardımcısı olarak görev alacak. Bu süreçte basınımızla dayanışma içinde olacağız.”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a, basına verdiği önem nedeniyle teşekkür eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı da, Bursa yararına yapılacak çalışmaları desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Bursa basınını oluşturan gazete, radyo, televizyon ve internet haber sitelerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve en güçlü yerel medyanın Bursa’da görev yaptığını söyleyen Kolaylı, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin 550 üyesiyle sektöre ve sektörde çalışan basın mensuplarına hizmet ürettiğini vurguladı.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın yanı sıra, Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan yardımcıları İhsan Altıkardeş, Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Huriye Gül Kolaylı, Ersin Yıldıran, Musa Öztürk, Mehmet Ali Ekmekçi, Ruhi Berber, Cemal Ekentok, Enhar Güneş ve Gökhan Taşkın ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç katıldı.

Kaynak: BÜLTEN