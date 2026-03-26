Rusya’dan hareket eden Sierra Leone bayraklı, Türk şirketine ait “Altura” adlı petrol tankerinin, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile hedef alındığı iddia edildi. Saldırıya ilişkin ses kayıtlarının da ortaya çıktığı öne sürüldü.

Pergamon Denizcilik İşletmeleri A.Ş. bünyesinde bulunan ve daha önce “Beşiktaş” adıyla bilinen ham petrol tankeri Altura’nın, Karadeniz’in kuzeydoğusunda yer alan Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra, gece saat 00.30 civarında saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

İstanbul’a doğru seyrettiği ve yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşıdığı öğrenilen tankerin üst güvertesi ile makine dairesinde hasar meydana geldiği, ayrıca gemiye su girişi olduğu bildirildi.

Gemiden acil yardım çağrısı

Saldırının ardından gemiden yapılan yardım çağrısının ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda mürettebattan kimse yaralanmazken geminin su aldığı ve acil yardım beklediği duyuldu.

Altura'ya en yakın gemi olan Erdek gemisi çağrıya cevap verirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin bölgede güvenlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü, geminin durumu ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.