Kendi imkanlarıyla hastaneye giden sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira cezai işlem uygulandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca yolu bulvarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Süleyman Ç.(16) yönetimindeki 16 BYC 167 plakalı motosiklet, aynı yöne seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin ani manevra yapması sonucu çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Burak K.(18) hafif şekilde yaralandı. Yaralı gençler kaza yaptıkları motosiklet ile İnegöl Devlet Hastanesine giderek tedavi oldular.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira, motosikletin sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ