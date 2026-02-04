Yoğun katılımın olduğu programda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz’ün yanı sıra Gülbahçe Muhtarı Ömer Şen, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti. Başkan Aydın, kurulan gönül sofrasında vatandaşlarla birebir sohbet ederek ilçede hayata geçirilen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Karşılıklı fikir alışverişinin ön planda olduğu buluşmada, mahalle sakinlerinin dile getirdiği konular not alınırken, çözüm odaklı yaklaşım dikkat çekti.

"Sözlerimizi Yerine Getireceğiz"

Halk dansları ekibinin daha önce kullandığı alanın depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Aydın, söz konusu alanda yeni ve modern bir yapının planlandığını söyledi. Mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Üç ya da dört katlı olarak tasarladığımız projede, yaklaşık 450 metrekarelik bir kullanım sahası oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projede kreş, muhtarlık ve OSMEK kursları yer alacak. En üst katta halk dansları ekiplerimizin yazın açık, kışın kapalı olarak kullanabileceği bir bölüm bulunacak. Bunun dışında Selamet-Gülbahçe arasında yer alan 7 bin metrekarelik alanda çalışmalarımız var. Bu noktaları kamulaştırabilirsek yeni yeşil alanlar kazandırarak, daha önce verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız. Ayrıca kadınlara yönelik bir spor ve dinlenme merkeziyle birlikte, parkla entegre yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik bir projeyi yürüme mesafesi içerisinde planlıyoruz. Kısa sürede hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Mahalle buluşmalarındaki temel amacımız sizleri dinlemek, taleplerinizi almak ve bu doğrultuda hızlıca harekete geçmek. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı programda Başkan Erkan Aydın, "Mahalle buluşmalarını çok uzun süre önceden planlamıyoruz. Fırsat buldukça muhtarlarımızı bir-iki gün önceden arayıp mahallede müsaitlik durumuna göre hızlıca bir araya geliyoruz. Böylece hem sahada olup yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz hem de sizlerle birebir görüşerek taleplerinizi doğrudan dinleme imkanı buluyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla gelen istekleri de bu şekilde daha yakından ve net bir biçimde almış oluyoruz. Bu yöntem bizim açımızdan daha verimli, daha hızlı ve halkla iç içe bir çalışma ortamı sağlıyor" dedi.

Gülbahçe Mahalle Muhtarı Ömer Şen ise Başkan Aydın’ın ulaşılabilir ve samimi yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların mahallelerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kahvaltı programı günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona ererken, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın mahalle buluşmalarının önümüzdeki süreçte aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.