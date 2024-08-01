Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahallelerdeki sorunları ve ihtiyaçları en iyi şekilde tespit etmek ve çözümler üretmek amacıyla muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Osmangazi ilçesindeki 136 mahallenin muhtarları ile dört bölüm halinde bir araya gelmeyi planlayan Başkan Aydın, ilk toplantısını dağ yöresi ve civarındaki mahallelerde görev yapan muhtarlarla yaptı. Değirmenpark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda muhtarlar, mahallelerinde yapılmasını istedikleri hizmetleri yazılı olarak Başkan Aydın'a iletti. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Aydın, sorunları en kısa sürede çözeceklerini müjdeledi. Ayrıca, göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında da bilgi verdi.

“Bir şeyleri değiştirmek için aday olduk ve göreve geldik”

Başkan Aydın, seçimden önce ve sonra söyledikleri gibi mahallelerde yapılacak hizmetleri muhtarlarla koordineli bir şekilde gerçekleştireceklerini belirtti. “Mahallelerdeki çalışmalarımızı, siyaset temelli bir yapılanma üzerinden değil, seçilmiş muhtarlarımızla birlikte yürüteceğiz. Seçimle gelen ve vatandaşın oyunu almış kişilerle çalışmalıyız. Bu düşünceyle mahallelerimize hizmet veya yatırım yapacaksak, bunu muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda yapacağız. Demokrasilerin temel görevi ve işlevi de budur. Bizler, bir şeyleri değiştirmek için aday olduk ve göreve geldik. Yaklaşık dört aylık süreçte bunları yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Seçim sonrası günlerimizi hizmetlerle dolu dolu geçirdik”

Başkan Aydın, göreve gelmelerinin ardından geçen dört aylık süreçte 411 bin ekmek dağıttıklarını belirterek, “Bozulan yollarımızı 26 bin ton asfalt serimi yaparak yeniledik. 25 bin kişiye çorba dağıttık. 6 bin 821 iş başvurusunun bin 147’si kurumlara yönlendirildi. 2 bin 200 metre yol açtık, 338 bin çiçek ekimi yaptık. 14 parkı revize ederken, üç yeni parkı da ilçemize kazandırdık. On parkın da ihalesini yaptık. Birkaç ay içinde 15 yeni park daha yapacağız. 23 ton kuru mama dağıttık. 47 kaçak binanın yıkımını yaptık. Deprem ve afet gibi durumlar için 203 yeni toplanma alanı oluşturduk. 4 bin ton atık topladık. 510 kişiye burs ve eğitim verdik. 14 bin 711 vatandaşımız, kütüphanelerimizden ve çalışma salonlarımızdan faydalandı. Kültürel etkinliklerimize 10 bin kişi katıldı. Haluk Levent konseri ile 60 bin vatandaşımızı Osmangazi Meydanı’nda ağırladık. 16 bin metrekare kaldırım inşaatı yaptık. 112 haneye ikinci el eşya dağıttık. Göreve geldiğimizin kırk beşinci gününde Hamitler Mahallesi’nde inşa ettiğimiz kreşin temelini attık. Çirişhanespor Kulübü Lokali’nin inşaatına başladık. Yenibağlar Mahallesi’nde kadınlara özel jimnastik salonumuzda çalışmalar bitti, açılışını yapacağız. Yeni dönemde ayrıca öğrenci yurdu, kütüphane, müze, kültür merkezi, konser ve gastronomi alanları gibi yatırımlarımız olacak” dedi.

“Gözle görülür en somut hizmetler Osmangazi’de”

Yeni kreşler inşa edeceklerini müjdeleyen Başkan Aydın, “Altı-yedi kreşin protokolleri bitmek üzere. Eylül ayındaki meclis toplantısında kararlarını alarak, temellerini atacağız. 144 kişilik kız öğrenci yurdumuzun da protokolü bitmek üzere. Eylül ayında karar alacağız. Merinos Tren İstasyonu’nda oluşturacağımız yeni bir kütüphaneyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 7 bin kitap koleksiyonuna sahip bir vatandaşımız kitap bağışında bulunacak. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yeni açılışlarımız olacak. Eylül ve Ekim aylarında dağ yamaçlarındaki mahallelerimizde bir takım faaliyetler gerçekleştireceğiz. Seçim sonrası en somut çalışmalar Osmangazi’de yapıldı. CHP Genel Başkanımız Özgür Özel de Bursa ziyaretinde bunu takdir etti” dedi.

Muradiye Mahallesi’nde yer alan eski ipek fabrikası ‘Fabrika-i İpekhane Hümayun’u kamulaştırmak adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Aydın, “Mülk sahipleri ile anlaşma sağladık. Kamulaştırma işi yüzde 90 oranında bitti. Orayı tarih, kültür ve sanatın merkezi yapacağız. Bursa’ya gelen turistlerin konaklama süresini artıracak çok önemli bir hizmet olacak” diye konuştu.

Osmangazi Muhtarlar Dernek Başkanı Burhan Mandacı ve toplantıya katılan muhtarlar, mahallelerine yapılan ve yapılacak hizmetlerden dolayı Başkan Aydın’a teşekkür etti.