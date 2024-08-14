Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sabah saatlerinde temizlik işçileriyle kahvaltı yaparak güne başladı. Aydın, Osmangazi'nin 136 mahallesini daha temiz ve yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışan temizlik personeli ile Çukurca Mahallesi'ndeki şantiye merkezinde buluştu. İşçilere simit ve çay ikram ederek kahvaltı yapan Başkan Aydın, aynı zamanda yenilenen toplu iş sözleşmesinin müjdesini de paylaştı.

Aydın, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, "Emekçilerimiz mutlu olursa, Osmangazi de mutlu olur" diyerek, belediyenin her zaman işçinin yanında olduğunu vurguladı. Aydın, "Bugün, temiz bir Osmangazi için büyük bir fedakarlıkla çalışan temizlik görevlisi arkadaşlarımızla bir aradayız. Yeni toplu iş sözleşmemizi imzaladık ve emekçi arkadaşlarımızın enflasyon karşısında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Osmangazi ve Bursa, sizin çabalarınızla güzelleşecek ve temiz kalacak. Hep birlikte güzel hizmetlere imza atacağımız bir dönem olsun" dedi.

Aydın’ın yeni zam müjdesi, belediye işçileri arasında büyük bir sevinç yarattı. İşçiler, aldıkları zammın maaşlarına yansıtılmasından dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti. Sıcak bir sohbetin ardından Başkan Aydın, temizlik personelini günün ilk ışıklarıyla birlikte görev yerlerine uğurladı.