Hangi Ülkenin: İngiltere
Kuruluş Tarihi: 1978
Ana Merkezi: Jaguar Land Rover Gaydon Centre, Gaydon, İngiltere
Şirket Tipi: Kollektif Şirket
Önemli Kişiler: Ratan Tata (Başkan), Dr Ralf Speth (CEO), John Edwards (Global Marka Direktörü)
Alan: Otomotiv Endüstrisi
Ürün: Otomobiller
Sahibi: Tata Motors
Çalışan Sayısı: 13.000
Resmi Sitesi: http://www.landrover.com.tr/
Land Rover Hakkında Bilgi
Land Rover, İngiliz araç üretim firmasıdır. 1978 yılında kurulmuştur. Ana merkezi Jaguar Land Rover Gaydon Centre, Gaydon, İngiltere’de bulunmaktadır. Otomotiv endüstrisi alanında hizmet vermektedir suv ve otomobil üretimi yapmaktadır. Önceden Rover markasının bir modeli olan Land Rover daha sonra Tata Motors şirketinin bünyesine geçmiştir. 2008 yılında Tata, Land Rover’ı satın almıştır. Tüm dünya genelinde satışı bulunan Land Rover’ın en çok tutulan modeli Range Rover’dır. Müthiş konforlu ve kaliteli araçlar üreten Land Rover markası dünyanın en çok tanınan markalarından biridir. Dış görünüşüyle bütün gözleri üzerine çeken Range Rover modeli tam bir tasarım harikasıdır. Kaliteli motoru, şık iç dizaynı, şık dış tasarımı popülerliğini yükseltmiştir. Fiyatı Türkiye’de çok yüksel olmasına rağmen zengin insanların en çok tercih ettiği araçlardan biridir. Bunu dışında arazi araçları da üreten Land Rover bu konuda da oldukça başarılıdır. Süspansiyon sistemi alt takımı müthiş dayanıklı olan Land Rover arazi yarışlarında çok fazla ödül alan bir markadır. Kusursuz motor ve şanzıman sistemine sahiptir ve üretim parçaları dünyanın en sağlam malzemelerinden yapılmıştır. Ülkemizde de sıfır Land Rover satın alabileceğiniz bayiler bulunmaktadır hatta Land Rover servisi bile bulabilirsiniz.
Land Rover Hangi Ülkenin
Cevap: İngiltere
Land Rover Markasının Sahipleri
- 1948—1967 Rover Company
- 1967—1968 Leyland Motor Corporation
- 1968—1986 British Leyland Motor Corporation
- 1986—1988 Rover Grubu
- 1988—1994 British Aerospace
- 1994—2000 BMW
- 2000—2008 Ford Motor Company
- 2008—Günümüz Tata Motors
Land Rover Modelleri
- Defender
- Discovery
- Discovery Sport
- Freelander
- Range Rover
- Range Rover Evoque
- Range Rover Sport
- Range Rover Velar
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