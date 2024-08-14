Hangi Ülkenin: İngiltere

Kuruluş Tarihi: 1978

Ana Merkezi: Jaguar Land Rover Gaydon Centre, Gaydon, İngiltere

Şirket Tipi: Kollektif Şirket

Önemli Kişiler: Ratan Tata (Başkan), Dr Ralf Speth (CEO), John Edwards (Global Marka Direktörü)

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobiller

Sahibi: Tata Motors

Çalışan Sayısı: 13.000

Resmi Sitesi: http://www.landrover.com.tr/

Land Rover Hakkında Bilgi

Land Rover, İngiliz araç üretim firmasıdır. 1978 yılında kurulmuştur. Ana merkezi Jaguar Land Rover Gaydon Centre, Gaydon, İngiltere’de bulunmaktadır. Otomotiv endüstrisi alanında hizmet vermektedir suv ve otomobil üretimi yapmaktadır. Önceden Rover markasının bir modeli olan Land Rover daha sonra Tata Motors şirketinin bünyesine geçmiştir. 2008 yılında Tata, Land Rover’ı satın almıştır. Tüm dünya genelinde satışı bulunan Land Rover’ın en çok tutulan modeli Range Rover’dır. Müthiş konforlu ve kaliteli araçlar üreten Land Rover markası dünyanın en çok tanınan markalarından biridir. Dış görünüşüyle bütün gözleri üzerine çeken Range Rover modeli tam bir tasarım harikasıdır. Kaliteli motoru, şık iç dizaynı, şık dış tasarımı popülerliğini yükseltmiştir. Fiyatı Türkiye’de çok yüksel olmasına rağmen zengin insanların en çok tercih ettiği araçlardan biridir. Bunu dışında arazi araçları da üreten Land Rover bu konuda da oldukça başarılıdır. Süspansiyon sistemi alt takımı müthiş dayanıklı olan Land Rover arazi yarışlarında çok fazla ödül alan bir markadır. Kusursuz motor ve şanzıman sistemine sahiptir ve üretim parçaları dünyanın en sağlam malzemelerinden yapılmıştır. Ülkemizde de sıfır Land Rover satın alabileceğiniz bayiler bulunmaktadır hatta Land Rover servisi bile bulabilirsiniz.

Land Rover Hangi Ülkenin

Cevap: İngiltere

Land Rover Markasının Sahipleri

1948—1967 Rover Company

1967—1968 Leyland Motor Corporation

1968—1986 British Leyland Motor Corporation

1986—1988 Rover Grubu

1988—1994 British Aerospace

1994—2000 BMW

2000—2008 Ford Motor Company

2008—Günümüz Tata Motors

Land Rover Modelleri

Defender

Discovery

Discovery Sport

Freelander

Range Rover

Range Rover Evoque

Range Rover Sport

Range Rover Velar

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