Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, lokma dağıtım noktalarını ve kapalı pazarı ziyaret ederek hemşehrilerinin Miraç Kandili’ni kutladı.

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara hayır lokması ikramında bulundu. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Miraç Kandili nedeniyle lokma ikramı yapılan dağıtım noktalarını ziyaret ederek hemşehrileri ile bir araya geldi ve kandillerini tebrik etti. Ayrıca kapalı pazarı da ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, pazar esnafına hayırlı ve bereketli bol kazanç, hemşehrilerine hayırlı alışverişler dileyerek kandillerini kutladı.

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçenin en kalabalık noktaları olan Kapalı Pazar girişi ile 100. Yıl Çarşı Meydanı’nın önünde kurulan çadırlarda yapılan lokma ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.