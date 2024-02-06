Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük’te Miraç Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında belediye görevlileri vatandaşlara Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun selamlarını iletilerek, kandillerini kutladı. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan şeker ikramları vatandaşlar tarafından ilgi gördü.