Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Oğuz Yavuz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Oğuz Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti. Dernek Başkanı Oğuz Yavuz’da Başkan Bakkalcıoğlu’na misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.