Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ziyaret ederek "Hayırlı olsun” dileklerini iletti.

31 Mart yerel seçimlerinde tekrar seçilerek görevine devam eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden Kaymakam Öztürk ve Başsavcı Çolak, Başkan Bakkalcıoğlu’na tebrik ve başarı dileklerini iletti. Gün içerisinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile pek çok vatandaş da Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etti ve görevinde başarılar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu da misafirlerinin nazik ziyaretleri dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.