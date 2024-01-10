Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak, milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi “Basın, Milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” ilkesinden hareketle her şart altında çalışmalarını sorumluluk bilinci içerisinde sürdüren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”