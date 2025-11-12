İnegöl'e sadece 13 kilometre mesafede yer alan 250 nüfuslu Halhalca kırsal mahallesi, Türk milletinin onuru, şerefi, dili, bayrağı ve bağımsızlığını korumak için savaşarak şehit düşen 83 kahramanına ev sahipliği yapıyor.

Dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 2018 yılında restore ettirdiği, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da çevre düzenlemesi çalışmalarıyla güzelleştirdiği Halhalca şehitliğinde 78'i İstiklal Savaşı, 5'i ise 1. Dünya Savaşında canlarını feda ederek şehit düşen askerlerimizin kabirleri yer alıyor.

İnegöl'de Şehitler Mahallesi ile birlikte en çok şehit veren köylerinden biri olan Halhalca, Yunan işgali ve 1. Dünya savaşlarına şahitlik eden vatanseverlerle biliniyor. Çanakkale Savaşı, Filistin Cephesi, Kafkas Cephesi Muhaberesi, Bursa'nın düşman işgalinden kurtulması için kurulan Halhalca Cephesi'nde savaşanların ebedi istirahatgâhı olan şehitlik, ilçe halkı tarafından da yeterince bilinmiyor.

Aslında tarihi çok eski yıllara dayanan ve ilçenin ilk kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Halhalca, bugün ise tarım ve hayvancılıkla uğraşan mütevazi insanların yaşam sürdüğü bir yerleşke konumunda. Her ne kadar kuruluş tarihi 9 Eylül 1891 olarak gözükse de, tarihi belgeler köyün 500 yıldan daha fazla bir süre önce var olduğunu ortaya koyuyor.

Osmanlı Devleti'nin tuttuğu 1941 yılına ait Kırmasti kayıtlarında köyün adı, Helhalce olarak gösteriliyor. Köyün adı zamanla Halhalca olarak değişiyor.

Gerek Osmanlı Devleti için gerekse de Cumhuriyet döneminin en stratejik yerleşim birimlerinden biri olmayı başarmış bu kırsal mahallede yer alan İstiklal Savaşı Şehitliği sadece bir mezarlık değil, tarihin sessiz kahramanlarına ev sahipliği yapan kutsal mekanlardan biridir.