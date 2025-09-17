Fatih Belediyesi, ilçede depreme karşı dayanıklı yapılar inşa etmek için kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Belediye başkanlık binasının giriş katında kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi, vatandaşlara başvuru sürecinden devlet desteklerine kadar her konuda rehberlik ediyor.

Deprem gerçeğiyle yaşayan İstanbul’da, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Fatih ilçesi için kentsel dönüşüm çalışmaları hayati önem taşıyor. Fatih Belediyesi, "Depreme dirençli ve daha güvenli bir Fatih" hedefiyle dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi, vatandaşların sürece daha kolay dahil olabilmesi için bir rehberlik merkezi olarak hizmet veriyor. Evlerini yenilemek isteyenler, başvuru için gerekli belgelerden, proje yürütülen bölgelere; kira ve taşınma yardımlarından kredi desteklerine kadar pek çok konuda detaylı bilgi alabiliyor.

Başkan Turan: "Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, kentsel dönüşümün yalnızca fiziki bir yenilenme değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak bir güvenlik ve sorumluluk meselesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Depreme dirençli ve güvenli yapılar inşa etmek, çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı en önemli sorumluluğumuzdur. Fatih’in tarihi dokusunu koruyarak, modern ve sağlam yapılarla geleceğe hazırlanıyoruz. Bu süreci vatandaşlarımızla birlikte, şeffaf, güvenilir ve adım adım ilerleterek yürütmeye devam edeceğiz."

Vatandaşların en çok merak ettiği konular

Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne gelen vatandaşların en sık yönelttiği sorular, sürece nasıl dahil olunacağına dair belgelerden başlıyor. Hangi mahallelerde ve yapılarda dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü de en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Bunun yanında, devletin sağladığı kira yardımları, kredi imkanları ve taşınma destekleri de vatandaşların yoğun olarak bilgi aldığı konuların başında geliyor. Ofiste görev yapan uzman ekipler ise tüm bu başlıklarda rehberlik ederek sürecin hem anlaşılır hem de güven verici bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Daha güvenli bir Fatih için

Fatih Belediyesi’nin hedefi yalnızca binaları yenilemek değil; daha güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanları inşa etmek. Tarihi mirası geleceğe taşırken, çağın ihtiyaçlarına uygun ve depreme dirençli bir kent oluşturmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.