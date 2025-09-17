

İYİ Parti'nin Bursa ve ilçelerinde gerçekleştireceği seçim öncesinde delege seçimleri yapılmaya başlandı.

İYİ Parti İnegöl İlçe Teşkilatı'nda başkan yeni yönetimin seçileceği tarih ise 18 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Seçim heyecanın yaşandığı partide delege seçimleri ise bugün başladı.

İnegöl merkez ve kırsal mahallelerdeki üyeler, kongrede başkan ve yöneticileri belirleyecek 400 delegeyi seçecek.

Mevcut İlçe Başkanı Recep Bayrak'ın yeniden aday olması beklenen kongre öncesinde ise farklı bir sürpriz başkan adayı henüz çıkmadı.

İYİ Parti'de kongreye tek başkan adayı ile gidilmesi bekleniyor.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT