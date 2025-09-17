Yaklaşık 4 ay önce, Bağcılar’da 7 köpek yağmur suyu drenaj kanalına atıldı. Yağışlarla birlikte hızla dolan kanalda hayatta kalmaya çalışan hayvanlar, günlerce yaşam mücadelesi verdi. Bölgedeki hayvanseverler durumu fark ederek yardım çağrısı yaptı. İlk müdahaleyi Bağcılar Belediyesi ekipleri gerçekleştirdi. Köpeklerden 3’ü iğne yardımıyla çıkarıldı, ancak kalan 4’ü menfezlerde saklanmaya devam etti. İşte bu noktada hayvanseverler devreye girdi.

Hayvanseverlerin çabası

Hayvansever Hatice Korkmaz ve arkadaşları, sosyal medya üzerinden kapan kurulması çağrısında bulundu. O günleri anlatan Korkmaz şunları söyledi:

"X hesabımızdan duyuru yaptık. O gece saat 03.00’da yola çıktık. Yağmurun yağması o canların ölmesi demekti. Sabah esnafın yardımıyla kapanı indirdik. Önceliği ayağı kırık olana verdik, ilk kafese de o girdi. Hemen veterinere ulaştırdık. Ameliyat oldu ve çok iyi durumda. Kalan üç can için yeniden kapan kurduk. İkisini daha orada kurtardık."

Bahçelievler’de umutlu bekleyiş

Köpeklerden biri menfezi takip ederek Bahçelievler ilçesine kadar geldi. Ancak dar ve karanlık tünellerde kaybolan köpek bir türlü yakalanamadı. Bahçelievler Belediyesi ekipleri günlerce süren çalışmalara rağmen sonuç alamadı. Bu arada Korkmaz da çalışmalara katıldı, bölgedeki çıkış noktalarına kafes yerleştirerek adeta nöbet tuttu. Çabaların sonuçsuz kalması üzerine konu Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’a ulaştı. Bahadır, "Bizim için her can kıymetlidir" diyerek belediyenin arama kurtarma ekiplerini seferber etti.

Başkan Bahadır çalışmaları bizzat yönetti

Bir aylık bekleyişin ardından köpek, Kemal Sunal Caddesi’nde yağmur suyu tahliye kanalında tespit edildi. Bahçelievler Belediyesi arama-kurtarma ekibi, Başkan Bahadır’ın bizzat yönettiği operasyonla köpeği sağ salim çıkarmayı başardı. Dr. Bahadır, kurtarma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Vicdani olarak yapmak zorundayız, resmi görevlerimizden de biri. İlk önce köpeği belediyemizin veterinerlik müdürlüğüne aldık, kontrollerini yapıyoruz. Sonrasında hanımefendilerin önerdiği özel barınağa isterlerse götürürüz, istemezlerse bizde kalabilir. Büyük bir travma yaşayan köpek, artık daha huzurlu, daha temiz bir ortamda yaşayacak."

"Umut olsun"

Başkan Bahadır, hayvanseverlerin duyarlılığının önemine de dikkat çekerek; "En çok komşularıma teşekkür ediyorum. Onların ısrarlı ve candan takibi olmasa bu iş olmazdı. Bu bilincin artması lazım. Peygamber Efendimiz’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) cübbesinde uyuyan kediyi uyandırmamak için cübbesini kestiği anlatılır, biz bunlarla büyüdük. Anadolu insanının içinde var bu hayvan sevgisi. Biz de belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz." Köpeğe ’Umut’ adı verildiğini belirten Bahadır, "Diğer köpeklerin, diğer canlıların yaşamlarına umut olsun diye bu ismi koyduk. Travması var ama artık yalnız değil" dedi.

"Şirin baba gibisiniz"

Kurtarma çalışmalarına en başından beri dahil olan Hatice Korkmaz ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Ben ülkemde bulunan tüm hayvanlar için umut olmasını temenni ediyorum. Bütün dileğimiz, herkesin aynı duyarlılığı göstermesi. Bunlar Allah’ın bize emanet ettiği canlar. Bahçelievler Belediyesi’ne teşekkür ederiz."

Korkmaz, Bahçelievler Belediyesi’ne dair memnuniyetini ise esprili bir şekilde ifade etti, "Bana sanki böyle Şirinler köyü gibi geldi, siz de Şirin Baba gibisiniz. Bahçelievler Belediyesi’ni çok beğendik, memnun kaldık."