Beyoğlu’nda geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ’Beslenme Saati’ uygulaması bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere umut olacak. Yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 bin öğrenci ’Beslenme Saati’ paketlerinden yararlanacak.

Beyoğlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ’Beslenme Saati’ uygulaması, bu yıl da okulların açılmasıyla birlikte yeniden başladı. Beyoğlu’nda 3 bine yakın öğrenciye ulaşması hedeflenen uygulama kapsamında hazırlanan beslenme çantaları, belirlenen semt konakları üzerinden ailelere ulaştırılacak. Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, yeni dönemin başlamasıyla birlikte aşevini ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde inceledi. Karaahmetoğlu; personel ve gıda mühendislerinden bilgi alarak menülerin içeriklerini kontrol etti.

Çocuklar için dengeli beslenme imkanı

Beslenme Saati Projesi kapsamında diyetisyen ve gıda mühendislerinin gözetiminde hazırlanan menüler, öğrencilerin günlük ihtiyacı olan protein, karbonhidrat ve vitamin değerlerine göre planlanıyor. Sağlıklı gıda temini konusunda titizlikle çalışan ekipler, çocukların gelişimini destekleyecek beslenme çantalarını yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte her gün düzenli olarak ailelere ulaştıracak.

"Projeyi uygulayan ikinci belediye Beyoğlu Belediyesidir"

Beslenme Saati Projesiyle ilgili bilgi veren Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, "2022 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık bu projeyi Beylikdüzü’nde uyguladı. Ardından bu projeyi uygulayan ikinci belediye Beyoğlu Belediyesidir. Belediyede görevli arkadaşlarımız semt konaklarına, burada gördüğünüz çantalar içerisinde beslenmelerimizi teslim ediyor. Anneler oradan alıyor ve çocuklarına logosuz, herhangi bir belediye ibaresi olmayan biçimde teslim ediyor" dedi.

Beyoğlu Belediyesi Gıda mühendisi Teyfik Gündeş de Beslenme Saati paketi içerisindeki ürünlerle ilgili bilgi vererek, "Her gün her çocuğa muhakkak bir meyve veriyoruz. Bunlar bizim sabit ürünlerimiz. Buradaki hamur işlerimiz yine sabit. Karışık sandviç, poğaça, tereyağlı brioche ekmeği. Bu dört kalem ürünümüz çocuklara ulaşıyor. Meyvemizi meyve suyumuz ve sütümüz de standart kalemlerimiz. Tabi meyve çeşitlerimiz her gün değişiyor. Bu şekilde paketliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beslenme Saati Projesi nedir

İhtiyaç sahibi her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için başlatılan Beslenme Saati Projesi, ilk olarak Beylikdüzü’nde uygulanmaya başlanmıştı. Beyoğlu Belediyesi, projenin Beyoğlu’nda da uygulanması için Beylikdüzü Belediyesi ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda Beyoğlu Belediyesi’nin mevcut aşevi yenilenerek kapasitesi artırıldı. Araç gereç ve personel sayısı da projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yeniden düzenlendi. 2024 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık arasında imzalanan protokolle Beslenme Saati Projesi Beyoğlu’nda da uygulanmaya başlamıştı.