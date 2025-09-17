Esenyurt Belediyesi, ilçeye kültürel ve sosyal yaşamı buluşturacak özel bir mekan daha kazandırdı. Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın doğal güzellikleri içinde yer alan Vatan Kitap Kafe, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği modern bir buluşma alanı olarak dikkat çekiyor. Kafede dostlarla hoş sohbetler edilebilecek, sakin bir atmosferde vakit geçirilebilecek. Çok yakında raflara yerleştirilecek kitaplarla birlikte Vatan Kitap Kafe, sadece bir kafe değil, aynı zamanda kültürel bir merkez olma yolunda da ilerliyor. Esenyurt’un yeni gözdesi olan Vatan Kitap Kafe, haftanın her günü misafirlerini ağırlıyor.

Kaynak: İHA