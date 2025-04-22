Çocukları kapıda karşılayan Başkan Muzaffer Bıyık, makamını Halide Edip İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi İpek Karayağız’a bıraktı. Başkan Muzaffer Bıyık’a çiçek takdim eden İpek, daha sonra başkanlık koltuğuna oturarak başkan yardımcıları ve birim müdürlerine çeşitli talimatlar verdi.

İpek ile sohbet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise koltuğunu çocuklara devretmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum. Bugün koltuğumuzu geleceğin liderlerine bıraktığım için mutluyum. Darıca Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için canla başla çalışıyoruz. Yarının büyükleri olacak çocuklarımız inanıyorum ki ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Geleceğimizin liderlerine güvenimiz tam. Bir kez daha başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra minik İpek’e çeşitli hediyeler vererek eğitim hayatında başarılar diledi.