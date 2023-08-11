Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde üniversite tercihi yapan gençlere destek amacıyla, Ülkü Ocakları Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı tarafından stant açıldı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Stant çalışması ile ilgili konuşan Ülkü Ocakları Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Boz, “Genel Merkezimiz tarafından tercih döneminde gençlerimize destek olmak için geliştirilen Üniversite Tercih Robotu ile genç kardeşlerimizin üniversite tercihlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Boz açıklamasında, "Ülkü Ocakları olarak her daim olduğu gibi üniversite tercih döneminde de gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizin doğru tercih yapmaları hususunda destek olmak amacıyla 8 Ağustos tarihine kadar Ülkü Ocakları Tercih Robotu ile gençlerimizin yanında olduk. Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım ve Kahramanmaraş İl Başkanımız Dursun Nar beyefendi başkanlığında Ülkü Ocakları olarak her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.