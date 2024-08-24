Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek ve Bursa’yı ortak akılla yönetmek amacıyla başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin beşinci durağı Orhaneli oldu. Eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten, Bursa’da tarımı yeniden ayağa kaldırmak için atılacak adımlara değinen Başkan Bozbey, dağ yöresini kalkındıracak projeleri de Orhaneli’den duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek adına başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin durağı bu kez Orhaneli oldu. Proje kapsamında daha önce Büyükorhan, Keles, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerine çıkarma yapan Başkan Mustafa Bozbey, genel sekreter yardımcılarından daire başkanlarına ve şube müdürlerine kadar kalabalık bir yönetim kadrosu ile makamını bu kez Orhaneli’ye taşıdı.

Orhaneli’de yaşam kalitesi artacak

İlçe girişinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Bozbey’e temaslarında CHP Orhaneli İlçe Başkanı Hakan Durgut da eşlik etti. İlk olarak Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna’yı ziyaret eden Mustafa Bozbey, Kaymakamlığın da desteği ile tarımsal üretimi ayağa kaldırarak çiftçilere destek olacaklarını söyledi. Daha sonraki durağı Orhaneli Belediyesi olan Başkan Mustafa Bozbey, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır’ı makamında ziyaret etti. Orhaneli için hayata geçirilecek projelerin masaya yatırıldığı toplantıda, ilçede faaliyetlerini sürdüren termik santralin neden olduğu problemler ve çözümleri ele alındı. Vatandaşların hayat kalitesinin artırılmasına yönelik önerileri de dinleyen Bozbey, Orhanelili vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi adına Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli çalışmaları yapacağını ifade etti. Başkan Mustafa Bozbey, Orhaneli Muhtarlar Derneği’ni de ziyaret ederek sorunları ve talepleri dinledi. Çözüme yönelik çalışmaları anlatan Başkan Bozbey, yıllardır tamamlanamayan Orhaneli yolu sürecini de yakından takip ettiklerini vurguladı.

Dağ yöresi çiftçisine müjde

Orhaneli Ziraat Odası Başkanlığı’nı da ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarım AŞ koordinasyonunda 17 ilçe ziraat odası başkanının da yer alacağı bir danışma kurulu kurarak Bursa’da tarımı yeniden ayağa kaldırma çalışmalarını, sorunu en iyi bilenlerden dinleyerek yürüteceklerini anlattı. Her bölgede toprak analizleri yaparak bölgeye uygun ürün analizlerini gerçekleştireceklerini ve çiftçiye fidan desteği vereceklerini sözlerine ekleyen Mustafa Bozbey, DSİ tarafından kapalı sulama sisteminin tamamlandığı tarım alanlarında da damlama sistemi için çiftlilere ücretsiz hortum desteği verileceğinin altını çizdi. Başkan Bozbey, 4 dağ ilçesinin de faydalanması amacıyla Demirci bölgesinde modern bir et kesim tesisi kurulacağı müjdesini de verdi.

“Bursa’yı bütüncül düşünüyor, dayanışma içinde çalışıyoruz”

Orhaneli İtfaiye İstasyonu’nu da hizmete açan Başkan Bozbey, Cuma namazının ardından Çarşı Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Makamı haline getirilen ‘Başkan Bozbey Burada’ otobüsünde Orhanelililerin talep ve önerilerini dinleyen Bozbey, Bursa’nın sorunlarını en aza indirmek adına tüm ilçe belediye başkanlarıyla dayanışma içinde çalıştıklarını dile getirdi. Tespit edilen sorunları yerinde çözüme kavuşturduklarını söyleyen Mustafa Bozbey, “Orhaneli, 4 dağ ilçemizin merkezi konumundaki önemli bir ilçemiz. Havası temiz, suyu temiz, insanları güzel bir bölgedeyiz. Hepimiz 31 Mart’ta Bursa adına bir sorumluluk üstlendik. Biz bütüncül düşünüyoruz. Tüm belediye başkanlarımızla Bursa’nın sorunlarını en aza indirmek adına dayanışma içinde çalışıyoruz. Muhtarlarımızın yıllardır çözülmesi gereken sorunlarının çözülmemiş olması bizi üzdü. Bu sorunların çözüme ulaşması için mücadele edeceğiz. Bazı mahallelerimizde altyapı, içme suyu ve kullanma suyu sorunları tespit ettik. BUSKİ tarafından yürütülmesi gereken projeler var. DSİ bölge müdürümüzle de istişare edeceğiz. Kapalı sistem sulamayı mutlaka bitirmeleri gerekiyor. Bu gerçekleştirildikten sonra tarımsal faaliyetlerle ilgili önemli bir mevzi elde etmiş olacağız” dedi.

Bölgenin tarım, hayvancılık ve turizm potansiyeli öne çıkartılacak

Orhaneli’nin tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizmde de önemli potansiyelinin olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, mevcut altyapı problemlerinin ortadan kaldıracağını söyledi. Dört ilçenin faydalanacağı modern et kesim tesisine de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “İlçemizde son derece önemli olan Sadağı Kanyonu’muz bulunuyor. O bölgeyle ilgili özel bir çalışma yapacağız. Bölgede rafting sporu yapılıyor. Turizm potansiyeli çok büyük. Fakat turist gelmesi için alt yapı problemlerinin ortadan kalkması ve kafeteryalar gibi dinlenme alanlarının oluşturulması gerekiyor. Bu konuları da belediye başkanımızla değerlendirdik ve konu özelindeki projelerin programımıza alınması konusunda mutabık kaldık. Tüm bunların yanında bölgenin tarımsal anlamda birçok nitelikli ürünü mevcut. Bu ürünlerin soğuk hava deposunda saklanması ve iyi gelir elde edebilecek düzeye getirilmesi çok önemli. Bu konudaki çalışmalarımızı da önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Yöremizde hayvancılık da önemli bir gelir kaynağı. Maalesef son yıllarda aile çiftçiliği ve hayvancılığında azalmalar olduğunu görüyoruz. Bunun tekrar artması için çabalıyoruz. Bir adım daha attık. 4 dağ ilçemizin de rahatlıkla hayvanlarını kesebileceği nitelikli bir mezbahayı bölgeye kazandırmayı düşünüyoruz. İnsan sağlığı açısından hayvanların sağlıklı ve kesilebilir olduğunun tespiti ve tescili ile piyasaya sürülmesini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Küçük çiftçimizi koruma odaklı hareket edeceğiz”

Tarım A.Ş. koordinasyonunda ziraat odası başkanlarıyla bir danışma kurulu oluşturacaklarını hatırlatan, üreticilerin pazar payı ile birlikte ihracatını da artırmak istediklerini ifade eden Bozbey, “Ziraat odamızı ziyaret ettiğimizde Bursa’nın çeşitli ilçelerinde olan bir problemin burada da yaşandığını gördük. Ürünlerin pazar payının ihracat kaynaklı düşüşü çiftçimizi son derece olumsuz etkiliyor. Tüm ilçelerimizdeki ziraat odası başkanları Tarım A.Ş.’nin danışma kurulunda yer alacak. Buna ilave olarak üniversitelerden hocalarımız da danışma kurulunda yer alacak. Bu danışma kurulu önce Bursa’nın tarımsal alandaki bütün arazilerinin envanterini çıkaracak ve bizim çiftçimize vereceğimiz desteğin ana maddelerini oluşturacak. Ardında da desteğin nasıl paylaştırılması gerektiğini belirleyecek. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimize olan destekleri ziraat odaları üzerinden yapacağız. Bunu yaparken küçük çiftçimizi koruma odaklı hareket edeceğiz. Küçük çiftçinin sorununu çözmek bizim sorumluluğumuzdur” diye konuştu.