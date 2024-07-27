Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa temaslarını değerlendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyaretlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Bozbey, CHP lideri Özgür Özel'e Bursa'da yoğun ilgi olduğunu söyleyerek "Nasıl yerel iktidara geldiysek müthiş bir heyecanla genel iktidara doğru ilerliyoruz. En fazla 4 yıl sonra gerçekleşecek seçimlerde CHP iktidar olacak." dedi.

Başkan Bozbey, "Bizim ve belediyelerimizin çalışmaları, katkı ve desteğinin yanında vatandaşlarımızın memnuniyetini yükseltecek projelerle iktidar hedefine daha net bir şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.