Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Arnavut böreği ve tatlı toplama geleneği kapsamında düzenlenen yürüyüşe katılarak vatandaşlarla sahur yaptı.

Birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan'ın heyecanını her gün farklı bir ilçede yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Namık Kemal Mahallesi'nde baharın gelişini müjdeleyen Arnavut böreği ve tatlı toplama geleneği kapsamında düzenlenen yürüyüşe katılan Başkan Mustafa Bozbey, davul zurna eşliğinde sokak sokak yürüyerek mahalle halkıyla selamlaştı ve börek topladı. Programa, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Olympos Halk Oyunları ekibinin yöresel kıyafetleri ve danslarıyla neşelenen gecede, Başkan Bozbey ve beraberindekiler Namık Kemal Spor Tesisi'nde kurulan sahur sofrasında buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, güzel bir geleneği yaşatan mahalle halkını tebrik ederek, 'Bu güzel geleneğin çocuklarımıza ve torunlarımıza aktarılması lazım. Bu geleneği asla bırakmayın. Örf ve adetlerimizi gelecek kuşaklara mutlaka aktarın ki yaşasın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum' dedi.