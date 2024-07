Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündeme dair açıklamalarda bulunacağı Genel Değerlendirme Toplantısı'nı Merinos AKKM'de gerçekleştiriyor.

Başkan Mustafa Bozbey, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde genel değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirterek, "Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanacağız. Basın toplantılarını meclisimizde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

HER KONU VE SORUNU ÇÖZÜYORUZ

Başkan Bozbey, belediyenin borç durumunu değerlendirerek "Belediyemizin mali durumuyla ilgili durumu paylaşmak istiyorum. Bir borcu nasıl azaltabiliriz, nasıl hizmet edebiliriz ve tasarruflarla nasıl kalkınabiliriz bunun peşindeyiz. Her konu ve sorunu çözebilecek ekibimiz var. Mali disiplin ve verimlilik konusunda yaptığımız denetimlerde tespit etmiş olduğumuz şeylere hız verdik. Gerekli önlemleri aldık. Şeffaf bir yapı oluşturarak halkımızın her kuruşunun doğru ve yerinde olduğunu herkes bilecek. Titiz bir mali yönetim stratejisini benimsedik. Gelirlerimizi artırıcı tedbirleri almalıyız. Belediyemizde bulunan gayrimenkullerin değerlendirmesi ve kira gelirlerinin artırılması konusunda da sizi bilgilendirmek isterim. Yatırımlarımızı belirlerken uzun vadeli düşünüp kaynaklarımızı en doğru şekilde yönlendiriyoruz. Birçok konuda tasarrufa giderek iyileşme görüntülerinin ortaya çıktığını sizinle paylaşıyorum. Yaklaşık 1 milyara yakın ödeme yaptık. Altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok. Belediyemizin tüm kaynaklarını, her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için seferber ettik. Her ilçenin ihtiyaçlarını düşünerek planlamalarımızı yapıyoruz" dedi.

"ÜNİVERSİTE-GÖRÜKLE METRO PROJESİNE FİNANSMAN AYRILMAMIŞ"



Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'da hükümetin devam eden veya yarım kalan projelerini sıkça dile getirerek takip edeceğimizi vurguladı. Bursa'nın siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, bu projelerin yerinde takibini yaparak şehir halkına düzenli bilgi sağlamak istediklerini ifade etti. Bozbey, "Hükümetin Bursa'da yapımına devam ettiği ya da projeleri yarım kalan çalışmaları. Bu projeleri her fırsatta dile getirip takipçisi olacağımızı belirtiyorum. Bursa, bizim için siyaset üstüdür. Bu çalışmaları yerinde takip ederek Bursalılara her konu hakkında bilgiyi vermek istiyoruz. Projelerin kentimize kazandırılması için herkesten destek istiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırımlarına değinmek istiyorum. Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı 2020'de başlanmış, 2025'te bitmesi planlanıyor. Üniversite-Görükle Metro hattının yapım ihalesi gerçekleştirilmemiş. Bu projeyle ilgili yatırım finansmanı ayrılmadığını öğrenmek bizi üzmüştür. Seçim öncesi temeli atılan Üniversite-Görükle metro hattı, aslında böyle bir proje yok, sadece tasarımda var. Herhangi bir finansman ayrılmamış. Üniversite'den Görükle'ye giden bir projenin hayal olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız çeşitli kredilerle ve görüşmelerle birlikte bu hattı gerçek anlamda nasıl yapılacağını paylaşacağız" dedi.