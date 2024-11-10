Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. Bozbey, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aydınlık yarınlarımızın ışığı, yol göstericimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgimiz, saygımız ve bağlılığımız sonsuz. Ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Atatürk’ü sevgi, saygı ve sonsuz özlemle anıyoruz."