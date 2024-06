Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı Meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Bursaspor’un ‘Yanındayız’ kampanyasının çok anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, kampanyaya büyük ilgi gösteren Bursalılara teşekkür etti. Bursaspor’da göreve seçilen Enes Çelik’i ve yönetim kurulunu tebrik eden Başkan Mustafa Bozbey, sadece fiziksel manada değil her türlü konuda Bursaspor yönetiminin yanlarında olacaklarını ifade etti. Bursaspor’un Bursa’nın en önemli marka değeri olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Bursa’da doyan ya da doğan herkesin Bursaspor’a sahip çıkma sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu tüm Bursa’dan ve Bursalılardan bekliyoruz. ‘Yanındayız’ kampanyası gayet güzel gidiyor. Yarın akşama kadar çok daha farklı rakamlar da ifade edilecek. Ve tahta açılacak. Tahta açıldıktan sonra Bursaspor’un şahlanma dönemi başlamış olacak. Artık Bursaspor'un daha iyi yönetilebilir hale geldiğini hep beraber yaşayarak göreceğiz. Kent olarak bütünleşip Bursaspor’un her maçına giderek yanında olacağız. Bursaspor’un Süper Lig’deki eski muhteşem günlerini yakalamasına az bir süre kaldı. Bunu sağlayacağız. Yönetimin yanında olacağız. Bursaspor’dan, Bursasporlulardan ve Bursalılardan bu konuda bir gayret daha bekliyoruz. Herkes gücünce ‘Yanındayız’ kampanyasına destek vermeli. Bursa’nın en güzel markası olan Bursaspor’un maçlarını keyifle izleyeceğiz. Tekrar başarılara imza atan bir kulüp olarak göreceğiz. 2010’da gösterdiği performansı göstererek tekrar Avrupa’ya gideceğimize inanıyorum” diye konuştu.



Başkan Bozbey Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımına da başarılar diledi. Yarın karne heyecanı yaşayacak olan çocukları, gençleri ve ailelerini de tebrik eden Başkan Bozbey, tüm çocukları yaz spor okullarına beklediklerini söyledi. Havaların ısınmasıyla artış gösteren yangınlara da dikkat çeken Başkan Bozbey, vatandaşların daha duyarlı davranarak ormanlık alanlarda ateş yakmamasını istedi. Pazar günü hem Kurban Bayramı hem de Babalar Günü olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Tüm babaların gününü kutluyorum. Kurban Bayramımız da önemli. Arefe gününden başlamak üzere mezarlıklara otobüs seferlerimiz ücretsiz olacak. Aynı zamanda Cumartesi akşamından başlayarak 4 gün boyunca ulaşım tamamen ücretsizdir. Bursalılar bir yerden bir yere çok rahatlıkla ulaşabilecek. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Kurban kesecek vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Kurban atıklarını siyah poşetlere koyarak belediyelere teslim etmelerini istiyoruz. İlçe belediyeleri almaz ise Büyükşehir Belediyesi’ni arasınlar. Büyükşehir Belediyesi olarak bunun hazırlığını yaptık. Kurban atıklarını biz de toplayacağız. Güvenli sahalara bunları götüreceğiz. Daha önce yaşanan olumsuzlukları tekrar yaşamak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olacağına inanıyorum. Hepimizin iyi bir Kurban Bayramı geçirmesini diliyorum” dedi.



Hamitler kent çöplüğü ile ilgili soruya cevap veren Başkan Bozbey, “Orada kokudan kaynaklı şikayetler oldu. Aslında koku olacağını da biliyorduk. Daha önce yapılması gereken gaz çıkarma işlemleri yapılmamış. Biz şu anda oradaki gazın yangına ve patlamaya sebep olmaması için işlemlere başladık. Başlamak zorundaydık. Çünkü risk her geçen gün artmış durumda. Bunun için girişimlerde bulunduk. Kısa süre içerisinde bunu bitirmeyi planlıyoruz. 24 saat çalışıyor arkadaşlarımız. Kısa zamanda çalışmayı tamamlayacağız. Sorunu ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

