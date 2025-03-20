“Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz”

Balkanlardaki iftar programlarını yarıda keserek İstanbul’a geçen MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TBB ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal‘ın geçmiş olsun ziyareti sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, “Ekrem İmamoğlu‘na yönelik haksızlığa karşı tüm muhalefet partileri dayanışmasını sürdürüyor. Bu süreç hukuksuzdur, siyasidir. Saraçhane’de desteğimizi sürdürmeye, ülkemiz ve demokrasimiz için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alınmasından dolayı Şişli Belediyesi’ni de ziyaret eden Başkan Bozbey, belediye çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozbey, “Hukuksuz tutuklamalar son bulana, tüm yol arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar desteğimizi sürdürecek, halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” dedi.

“Ekrem Başkanımızın yanındayım”

Daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile birlikte Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Başkan Bozbey, “Biz ülkenin demokrasi ve özgürlükler anlamında daha da gelişmesini istiyoruz. Yargının bağımsız olması, siyasilerin yargının üzerindeki elini çekmesi Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımız ve torunlarımız için son derece önemli. Ben Ekrem Başkanımızın yanındayım. Yanında olmaya devam edeceğim. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da yanındayım ve süreci takip ediyoruz. Dilek hanımı ziyaret ettik. Kendisine ailece yanında olduğumuzu ve onlarla birlikte hareket edeceğimizi söyledik. Türkiye’de demokrasiye, özgürlüğe, hukukun üstünlüğüne doğru bir değişimin olması beklentisini her yerde görüyoruz. Bu anlamda yapılanları hukuksuz buluyoruz. Adaletin bu süreçte gereğini yerine getirmesini, hukuksuz olan bu sürecin sona erdirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.