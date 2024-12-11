Bozbey'in açıklamasına göre eğitim desteği, Burskoop aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Eğitim desteği, Aralık, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere 3’er aylık periyotlarla gerçekleştirilecek. Destek kapsamında, mesleki lise öğrencilerine toplam 9 bin TL, üniversite öğrencilerine ise toplam 18 bin TL destek sağlanacak.

Paylaşımında “Geleceğimiz olan gençleri eğitim hayatlarında yalnız bırakmıyor ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz." ifadelerine yer veren Bozbey, başvuru sonuçlarının SMS yoluyla bildirileceğini, sonuçların ise belediyenin web sitesinden öğrenilebileceğini belirtti.