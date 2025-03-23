Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Bozbey, İmamoğlu’nun suçsuzluğuna ve İstanbul’a verdiği hizmete olan inancını vurguladı.

Bozbey, paylaşımında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Ekrem İmamoğlu’nun suçsuzluğundan, İstanbul’a hizmet ettiğinden, Türkiye’ye hizmet aşkından milletimizin tek bir şüphesi yoktur. Haksız ve hukuksuz tutuklamalar milletimizin vicdanında büyük yaralar açmıştır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet yolundan sapanlara en güzel cevabı milletimiz yine demokratik yollardan verecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim." Her şey çok güzel olacak…" ifadelerini kullandı.