Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'de gözaltına alınması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bozbey açıklamasında, "Adalet herkes için eşit uygulanmalıdır. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın gözaltına alınma şekli, adaletin siyasallaşmasının ve demokrasinin temel değerlerine zarar verilmesinin endişe verici bir örneğidir. Demokrasi için hukukun tarafsız, eşit ve ötekileştirmeden uygulanması gerekmektedir. Adaletin siyasi bir araca dönüştürülmesinin ülkemizin geleceğini olumsuz etkileyeceğini sorumluluk duyan herkesin bilmesi gerekir. Başkanımızın yanındayız ve demokratik değerlerimizi, halkımızın iradesini korumak adına adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Haber merkezi