Afete müdahaleden sağlık ve sosyal hizmetlere kadar insan kaynağına dikkati çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde nitelikli insan kaynağına çok ihtiyacımız olacak. Bunu da tüm STK’ların gayretiyle yapacağız” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği Başkanı Ceyhun Esen, Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Yardımlaşma Derneği Başkanı Haşmet Uçar ve Kuruçeşmeliler Dernek Başkanı Gökhan Akkaya ile yönetimlerini makamında ayır ayrı konuk etti.

Şehirlerdeki sivil toplum yapısının güçlü olmasının önemine dikkat çekilen görüşmelerde, afete müdahaleden sağlık ve sosyal hizmetlere kadar insan kaynağına dikkat çekildi. Üreten Kocaeli’de iş dünyasının çok güçlü olduğu ve yeni pazarların mümkün olduğu da ifade edilen birlikteliklerde, sosyal hizmetlerdeki yaklaşımlar üzerine de görüş alışverişi yapıldı.

“Bu kentte, sıkıntıdayım deyip de belediyemizin erişemediği kimse yoktur” vurgusunu yapan Başkan Büyükakın, “Bunu da STK’larımızla birlikte yapıyoruz. 7’den 77’ye herkese dokunuyoruz. STK’larımızdan ricamız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bizlere yönlendirmelidir. İlgili birimlerimiz gerekeni yapacaktır. Tabi sivil toplum kuruluşlarının da kendi özellerinde yaptığı çalışmalar var. Bunları da takdirle karşılıyoruz. Devlet millet el ele karşılaştığımız zorlukların ve afetlerin üstesinden geliyoruz” ifadelerini sarf etti.

“NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINA ÇOK İHTİYACIMIZ OLACAK”

Türkiye’de bir deprem gerçeği olduğuna bir kez daha vurgu yapılan görüşmelerde, Marmara Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği yönetimi de, Kocaeli ve Marmara bölgesi için afetlere hazırlık projesi kapsamında amatör telsizciler olarak gerek sistem alt yapısı gerekse insan gücü anlamında her türlü desteklerini afet zamanlarında vereceklerini söyledi. Kocaeli’de kentsel dönüşüm projelerinden zeminlerin veri analizine, binaların envanterinden depreme hazırlık konularında Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu çalışmalar da ele alındı. Başkan Büyükakın, “Deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde nitelikli insan kaynağına çok ihtiyacımız olacak. Bunu da tüm STK’ların gayretiyle yapacağız. Depremde ve bununla birlikte tüm afetlerde güçlü ve nitelikli ellere çok ihtiyacımız olacak” şeklinde konuştu.