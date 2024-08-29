Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin üretim gücü, ihracat ve nitelikli iş gücü ihtiyacını vurguladığı bir dizi üretim merkezlerini ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin üretim ve istihdamına büyük katkılar sunan sanayicilere gerçekleştirdiği ahde vefa ziyaretleriyle yerel kalkınmanın önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda Başkan Büyükakın, Başaraneller firmasının sahibi Ersin Küçükateş ve ESKAR Grup sahibi Vezir Kara ile FUTE Şirketi Sahibi Fuat Biçici’yi iş yerlerinde ziyaret ederek, üretim alanlarını inceledi ve çalışanlarla sohbet etti. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar’ın da yer aldığı ziyaretlerde Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, sanayicilerin katkılarıyla şehrin hem ekonomik hem de istihdam açısından güçlendiğini ifade etti.

Başkan Büyükakın, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi; "Kocaeli, sanayisiyle Türkiye’nin kalkınmasında çok büyük bir rol oynuyor. Şehrimiz, hem üretim kapasitesi hem de ihracat gücüyle Türkiye’nin en önemli sanayi üslerinden biri. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve daha da ileri taşımak için nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Sanayicilerimizle iş birliği yaparak bu ihtiyacı karşılamak adına çalışıyoruz."

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VE YENİ PAZARLAR

“Kocaeli, Türkiye’nin ihracat üssü konumunda olup, ülke genelinde en yüksek ihracat rakamlarına sahip şehirlerden biridir” diyen Başkan Büyükakın, “Bu stratejik rolün korunması ve geliştirilmesi için nitelikli iş gücünün kritik olduğunu çok iyi biliyoruz. Sanayi devleri ve ihracatçı firmalarımız, dünya pazarlarında rekabet edebilmek için donanımlı ve iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı karşılamak, Kocaeli’nin üretim ve ihracattaki liderliğini sürdürebilmesi adına kritik öneme sahip. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicilerimizin taleplerini yakından takip ederek nitelikli iş gücünü yetiştirmek için adımlar atıyoruz” ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın, bununla birlikte Kocaelili firmaların yeni pazarlar keşfetmesi gerektiğinin altını çizerek, şehrin potansiyelini artıracak girişimlere her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. "Küresel ticaretin giderek daha rekabetçi bir hale geldiği günümüzde, firmalarımızın sadece mevcut pazarlarda değil, yeni pazarlarda da varlık göstermesi büyük önem arz ediyor” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Kocaelili sanayi kuruluşlarının dünya çapında daha fazla söz sahibi olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız. Bu noktada yeni pazarların keşfi ve bu pazarlarda güçlü bir şekilde yer almak, ihracat gücümüzü daha da artıracaktır. Belediyemiz, firmalarımızın bu süreçlerde yanlarında olacak, onları insan kaynağı anlamında desteklemeye devam edecektir” açıklamasını yaptı.

“UZUN VADELİ BİR KALKINMA STRATEJİSİDİR”

Başkan Büyükakın, nitelikli insan kaynağının yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda inovasyon ve rekabet gücünü de doğrudan etkilediğini belirterek, şunları söyledi; "Sanayi kuruluşlarımızın global pazarlarda başarılı olabilmesi, yalnızca mevcut iş gücünün değil, aynı zamanda gelişen teknolojilere hakim, problem çözme yeteneği yüksek, yenilikçi düşünceye sahip çalışanlarla mümkündür. Bu bağlamda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, yalnızca kısa vadeli bir hedef değil, uzun vadeli bir kalkınma stratejisidir. Akademik çalışmalar da gösteriyor ki, nitelikli iş gücünün artırılması, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçi kapasitenin geliştirilmesi için bir zorunluluktur."

Başkan Büyükakın, küresel ekonominin değişen dinamikleri karşısında Kocaeli’nin esnek, dinamik ve sürekli kendini yenileyen bir üretim yapısına sahip olduğunu, ancak bu yapıyı destekleyecek insan kaynağı yetiştirilmesinin hayati önem taşıdığını da vurguladı.