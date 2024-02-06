Yeniden adaylığı açıklanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bu yolda hakka, hakikate uygun şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bize bu emanet beytülmaldir, milletin emanetidir. Bizlerde bu hassasiyet ile hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz için AK Parti Gebze İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi önünde kutlama programı düzenlendi. Vatandaşlara seslenen Büyükgöz, "Bu yolculukta sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden tensipleriyle aday ilanı yapılarak görevlendirilmiş olduk. Bundan sonra en önemli vazifemiz Gebze’den 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanımıza en yüksek destek rakamlarıyla oy sonuçlarını göndermemizdir. Peki bu neden gereklidir? Dünya mazlumları, dünya mağdurlarının her solukta bizleri karşılarında görmek istediklerini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ’Dünya beşten büyüktür, yeni bir adil sistem kurmak mümkündür’ şiarı gereği ona hizmet eden altyapıya bizim de hizmet etmemiz gerekir" dedi.

"Yeni dönemde daha verimli yatırımları da sizlerle buluşturacağız"

5 yıllık sürede kronikleşmiş sorunları çözüme kavuşturduklarını ifade eden Büyükgöz, "Mülkiyet sorunlarını, hukuk sorunlarını temizledik. Mülkiyet ve hukuk sisteminin altyapısını bitirdik. Fiziki yatırımlar da tabii ki yapıldı. Asıl fark edilecek fiziki yatırımlar ise bu dönem yapılacak sevgili hemşehrilerimiz. Yeni dönemde daha verimli yatırımları da sizlerle buluşturacağız inşallah. Bizlere bu şansı veren başta merkezi yönetimimiz sonrasında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyemize şükranlarımı sunuyorum. Aile terbiyemizde, devlet terbiyemizde ve 44 yıllık siyaset terbiyemizde öğrendiğimiz şudur ki, millete efendi değil hizmetkar olunur. Biziler için bu hizmetkarlığın şemsiyesini Cumhurbaşkanımız ’Tevazuyla, samimiyetle ve gayretle durmadan yorulmadan yola devam’ diyerek açtı. Her zaman dediğim gibi bir hayalimiz, hedefimiz olmalı ve buradan sonra varacağımız bir nizam-ı alem davamız olsun. Bu yolda hakka, hakikate uygun şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bize bu emanet beytülmaldir, milletin emanetidir. Bizlerde bu hassasiyet ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ahir ve akıbetimizi hayreylesin, yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin. Hakkıyla kul ve ümmet eylesin duaları ile sizleri Allah’a emanet ediyorum" dedi.