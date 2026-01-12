Turhan Tayan Anadolu Lisesi’nin öncülüğünde TTAL Mun(Model Birleşmiş Milletler) adı verilen toplantıların en büyüğü Bursa’da gerçekleştirildi.

Bursa ve Ankara’da eğitim gören 13 okuldaki liseli öğrencilerin katılım gösterdiği BM Konseyi toplantısına 354 lise öğrencisi katılım sağladı. Toplantılarda Murat Hüdevandigar Lisesi’nde eğitim gören 12 yabancı uyruklu öğrencide hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler Üyesi 193 ülkeyi, liselerden seçilen öğrenciler temsil etti. TTAL MUN toplantısında BM Genel Sekreterliği’ni temsili olarak Turhan Tayan Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Enishan Sezgin, BM Genel Koordinatörlüğünü ise Turhan Tayan 12. Sınıf Öğrencisi Kuzey Erarı yaptı. Genel Sekreter ve Koordinatör Yardımcılıklarını yine aynı okulun 11. Sınıf öğrencileri Nisa Duru Şimşek, İpek Güler, Murat Aygün ve Gözde Şuşar yaparken, BM Gözlemciliğini ise danışman sıfatıyla İngilizce Öğretmeni Burcu Aktaş üstlendi.

TTAL Mun Toplantısı, BM Genel Sekreterliği’nin çağrısıyla Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı.

4 gün süren toplantılarda eş zamanlı olarak 7 konsey tartıştı. Güvenlik Konseyi, Alman Parlamentosu, 1. Haçlı Seferleri, Çin ve 2. Göktürk Savaşları, Afrika Birliği Komitesi, Yapay Zeka Komitesi, ve İran Devrimi Komitesi toplantıları, Birleşmiş Milletler Organizasyonunu aratmayan profesyonellikte gerçekleştirildi.

Daimi üye ülkeleri temsil eden öğrenciler her komitede söz alarak görüşlerini dile getirdi. Toplantılarda yapılan tüm konuşma ve belgelerin sunumu İngilizce olarak gerçekleştirildi.

Zaman zaman sert atışmalarında yaşandığı komite toplantılarında, üye ülkeleri temsil eden öğrenciler, kendilerine ayrılan özel bölümlerden söz aldılar.

Mili Eğitim Bakanlığı’nca desteklenen ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen TTAL Mun toplantılarında alınan kararlar, tek tek raporlanarak Genel Sekreterliğe gönderiliyor. Genel Sekreterlik tarafından kabul edilen raporlar ise Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aktarılıyor.

TTAL Mun Genel Sekreteri Enishan Sezgin, 4 gün boyunca yoğun ve yorucu bir organizasyon geçirdiklerini söyledi. Gazetemize açıklamada bulunan Sezgin, “Bursa’da ilk kez böylesine kapsamlı bir çalışma yaptık. Daha önceki yıllarda benzer organizasyonlar konferans yapısı adı altında yapılıyordu. Bizler bunu BM konseptine uygun hale getirdik. Toplantı düzenleri, işleyişi, yemek ve resepsiyon organizasyonlarını profesyonel yapmaya çalıştık. Oldukça başarılı bir çalışma oldu. İlk kez 354 öğrencinin katıldığı bir organizasyon oldu. Biz ilgiden ve çıkarılan sonuçlardan oldukça memnun kaldık” diye konuştu.

BM’nin temsili olarak Koordinatörlüğü yapan Kuzey Erarı ise, “ Bizler için büyük bir deneyim oldu. Organizasyonumuza 450 başvuru oldu. Bizler bu başvurulardan 354’ünü kabul ettik. Her biri aldıkları görevi en iyi şekilde üstlendiler. Komitelerimizde dünyada yaşanan olaylar enine boyuna tartışıldı. İnsanlık adına her ülkeyi temsil eden arkadaşlarımız fikirlerini söyleyerek katkıda bulunmaya çalıştı. Bize bu şansı tüm büyüklerimize ve eğitim camiamızın kıymetli temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.