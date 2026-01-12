Kahvaltılı toplantıda konuşan İMOSPAK Başkanı Varol Aydın, mobilya sektöründe üretim ne kadar önemliyse, o ürünü dünyaya sunan pazarlamacının da o denli hayati olduğunu vurguladı.

Güçlü üretim, güçlü pazarlama olmadan sürdürülemez. Satışın artık sadece ürün göstermek değil; diksiyon, beden dili ve doğru iletişim teknikleriyle harmanlanmış bir sanat olduğu belirtti. Fuarın sadece sipariş toplama alanı değil, Türk mobilya kültürünün ve pazarlama vizyonunun dünyaya ihraç edildiği bir platform olduğu hatırlatıldı.



İnegöl: Fuarın Amiral Gemisi

İMOS Başkanı Uğurtan Turgut ise, İstanbul Mobilya Fuarı'nın en büyük katılımcısının her yıl olduğu gibi yine İnegöl Mobilyası olacağının altını çizdi. İMOS, İMOSPAK ve İMİDER arasındaki uyumun, İnegöl’ün pazar gücünü artıracağını vurgulayarak, metrekare bazında ufak kayıplar olsa da İnegöl'ün fuardaki domine edici gücünün bu yıl da devam edeceğini sözlerine ekledi.